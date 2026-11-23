AI摘要 文章摘要整理： 作者在京士頓走訪教堂、軍校、堡壘、博物館與校園，從戰爭、囚禁到婚禮場景，感受這座城市兼具歷史沉重與生活喜悅的對比。

清晨，太陽一路迎著我們。藍天白雲之下，陽光灑滿道路兩旁的山林，車窗外的景色不斷向後退去。抵達京士頓（Kingston）時，部分隊友已在等候，趁其他人還未到齊，我們走進聖安德魯教堂（St. Andrew's Presbyterian Church）。大廳空無一人，只有書籍和長椅整齊擺放著，沒有交談聲，也沒有腳步聲，一切格外安寧。

隊伍集合後，我們沿著街道出發，大街上行人不多，偶爾有光著上身的跑步者從身邊經過。安大略湖上，一隊帆船緩緩航行，船員的帽帶隨風飄動。湖面寬闊，波光閃爍，遠處的帆影為這座歷史名城增添幾分悠閒。

沿著湖岸前行，加拿大 皇家軍事學院（Royal Military College of Canada）出現在眼前。學院門前，士兵不時進出，一座歷史悠久的跨路橋橫亙在道路上，草地上，兩輛坦克分列兩旁。對面的亨利堡（Fort Henry）靜靜矗立，彷彿守望著昔日的戰爭。不遠處，一架飛機停放在地面，似乎仍在待命。

回到城中，我們走進農貿市場，攤位上擺滿水果和蔬菜，充滿生活氣息。火車站舊址上，一列火車靜靜停放，讓人想起加拿大首任總理約翰麥克唐納（Sir John A. Macdonald），歷史似正隨著列車穿越歲月而來。我們也看見一棟建於一八四○年的三層樓老建築，據說與麥克唐納的生平有關，至今仍保留著昔日風貌。

隨後，我們來到監獄博物館（Canada's Penitentiary Museum）。大廳裡擺著長凳、綁帶和木板，手銬、腳鐐陳列在櫥窗內，金屬表面依然發亮；牆邊有吊架，還有一間狹小的牢房，幾乎只夠一個人躺下。

這些沉默的物件沒有講述故事，卻讓人感受到曾經的痛苦。歷史有時不需要太多文字，一件刑具、一間牢房，就足以讓人想像那些失去自由的日子。

接著，我們來到女王大學（Queen's University），正值暑假，又逢周末，校園十分安靜。另一處城堡四周環繞深溝，裡面的大砲可以轉動，既能瞄準湖面，也能指向陸地。戰爭留下的痕跡，至今仍清晰可見。

然而，就在這些充滿歷史記憶的街道上，我們遇見另一番景象。

一輛敞篷婚車迎面駛來，新娘站在車上，手捧鮮花，微笑著向路旁的人們致意，婚禮即將在前方的教堂舉行。鮮花、笑容和祝福，與城堡、大砲形成鮮明對照，一座城市，既有戰爭留下的傷痕，也有愛情帶來的喜悅；既記得過去，也迎接新的生活。

幾個小時的遊覽很快過去，太陽漸漸偏西，它又迎著我們，陪伴車隊踏上返程。快到多倫多（Toronto）時，天空下起雨，路面很快濕了。京士頓的城堡、鐵門、手銬和腳鐐，一幕幕浮現在腦海中。那些被囚禁的日子，在雨色裡漸漸模糊，而陽光，仍在遠處，等候著我們。