AI摘要 文章摘要整理： 作者從台灣軍訓、軍校到服役，雖多次接觸步槍卻未打過手槍，直到在聖地牙哥射擊場完成安全測驗後，才首次體驗手槍射擊並圓了多年遺憾。

練習手槍射擊，在台灣並非一般人能輕易嘗試的事，因為槍械管制嚴格，未經許可持有手槍可能面臨重刑。

年輕時，台灣實施全民國防教育，我就讀的台中一中設有軍械室，存放一百多支日本 人留下的三八式步槍。每周兩小時的軍訓課中，教過步槍分解、結合，也打過靶，每人射擊兩發子彈。後來進入軍校，入學前在新兵訓練中心受訓時也打過靶，用的是美製步槍，射擊九發子彈。軍校畢業後，我被分發到潭子的通信兵群當排長，還曾在新田靶場擔任一星期的射擊教官，使用的是可以連發的卡賓槍。

在台灣的前半生，我練習過多種步槍射擊，遺憾的是從未使用過手槍，不知道手槍射擊是什麼感覺。沒想到，這個遺憾竟在美國彌補了。

一九八二年，我服完役後負笈美國，畢業後輾轉定居加州聖地牙哥（San Diego）。那時每天上班經過巴爾博亞大道（Balboa Avenue）與一六三號公路交會處，都會看到一家室內射擊場的廣告，讓我這個退伍老兵心癢難耐。終於有個周末，我忍不住循著地址前去一探究竟。

還沒進門，就聽見「砰、砰、砰」的槍聲，頓時興奮起來。櫃台服務人員告訴我：「要先通過安全考試，才能進去射擊。」「在哪裡考？怎麼考？」我連忙追問。他耐心解釋，先到旁邊教室看半小時教學影片，再參加二十題筆試，答對十二題就能通過。他不知道我曾當過射擊教官，仍仔細說明每個步驟。

通過考試後，我租了一支白朗寧（Browning）半自動手槍，買了一百發子彈。握著這輩子從未拿過、沉甸甸的手槍，心情格外激動。我戴上安全眼鏡與隔音耳罩，推門進入射擊場，場內有十幾條靶道，每條縱深約四十公尺，懸吊式標靶可由控制器調整距離，即使戴著耳罩，仍聽得見此起彼落的槍聲。我裝上彈匣，將標靶設定在十公尺處，依照過去學過的射擊姿勢站穩，雙手握槍，屏住呼吸，緩緩扣下扳機。

「砰！」子彈射出，沒想到手槍的後座力如此強，整隻手猛然向上彈起。拉回靶紙一看，上面乾乾淨淨，連個彈孔都沒有，子彈不知飛到哪一國去了。射第二發時，我格外留意，這回總算打中靶紙，心中暗喜。

逐漸熟悉手槍的特性後，我開始調整瞄準方式，每射幾發便拉回靶紙，觀察彈孔與靶心的距離。幾次下來，彈孔愈來愈接近靶心。這時手已震得發麻，我稍作休息，再把標靶調到十五公尺，接著逐步增加到二十、三十、四十公尺。雖然距離愈來愈遠，卻也愈打愈有心得。買來的一百發子彈，終於讓我過足了癮。

我永遠記得那個令人興奮的午後。在聖地牙哥的室內射擊場，我重溫退伍後久違的射擊樂趣，而且這回打的是手槍，終於彌補了當年服役時未曾射擊手槍的遺憾。