AI摘要 文章摘要整理： 作者第一次在紐約看醫師，因不熟悉預約流程與醫療英文而緊張誤會，但最終確診為支氣管炎，並因醫師的鼓勵感到溫暖。

最近我接連咳嗽好幾天，到了晚上，胸口悶得厲害，偶爾還喘不過氣。起初我沒當回事，直到有天半夜，被一陣劇烈的咳嗽驚醒，接著便咳個不停。妻子打開燈，看著我的臉說：「你明天必須去看醫師。」我也感覺病情確實不輕，明白還是看醫師比較穩妥。

第一次走進曼哈頓 唐人街的一家診所，剛推開門，櫃台小姐便問：「你預約幾點？」我一聽愣住了，心想：預約？什麼預約？櫃台小姐看著電腦，又問了一次：「你預約幾點？」我徹底懵了，回答：「我沒有預約，只是咳嗽。」她這才明白，解釋說：「看醫師要提前預約。」

我站在原地，臉上熱辣辣的，問：「現在預約可以嗎？」「當然可以，我看看什麼時候有空位。」櫃台查詢後，說最快只能約到下周二。我一聽，焦急地問：「小姐，你看我這咳嗽，能等到下星期才治療嗎？」她有些尷尬地說：「讓我看看今天有沒有空位。」過了一會兒，她說：「算你好運，今天下午三點有空位。」我喜出望外，趕緊完成登記。

下午三點，我再次來到診所等候，終於有位護士喊了我的名字，帶我進去。護士先替我做了基本檢查，詢問病史。

幾分鐘後，醫師進來了。她坐在電腦前問：「你哪裡不舒服？」這句話我聽懂了，立刻比手畫腳：「咳嗽。」然後指著胸口說：「這裡。」醫師親切地問：「胸口疼嗎？」我不知道她說的「疼」是不是我理解的那個意思，下意識點了點頭。

醫師的表情一下子嚴肅起來，問：「刺痛嗎？」我趕緊搖頭。她又問：「有壓迫感的疼痛嗎？」我還是不明白。她拿起聽診器說：「深呼吸。」我深吸一口氣，接著呼氣。聽診完畢，她讓我躺下檢查。檢查了一陣，她說：「需要拍片。」

一聽要拍片，我心裡咯噔一下，懷疑病情很嚴重，焦急地問：「癌症？」醫師愣了一下，笑著說：「不是，不是，只是確認一下。」我這才鬆了一口氣。拍完片，我坐在走廊裡等結果，妻子問：「你剛才怎麼突然想到癌症？」我說：「醫師說要拍片，我以為就是大問題。」妻子笑著說：「你這英語程度，遲早把自己嚇壞。」

後來，醫師告訴我：「是支氣管炎，不是肺炎。」我只聽懂最後幾個字，終於放下心來。醫師開了藥，又叮囑我多休息、多喝水。臨走時，她忽然問：「你是第一次在紐約看醫師？」我愣了一下，回答是。她笑著說：「你做得很好。」

我沒想到她會這樣說，低下頭，有些不好意思。其實我知道自己做得並不好，不懂預約，連胸悶和疼痛都分不清。可醫師那句話讓我心裡一熱，感到親切又溫暖。

後來，我的咳嗽慢慢好了，可我始終忘不了醫師那句「你做得很好」，它讓我更有勇氣融入異鄉生活，繼續向前走。