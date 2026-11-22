AI摘要 文章摘要整理： 一位自認缺乏音樂細胞的父親，陪女兒觀賞百老匯音樂劇《Six》後，從最初嫌貴又不習慣，到被作品對女性覺醒的呈現深深打動。

我從小缺乏音樂細胞，對戲曲、歌劇、音樂會一直敬而遠之。可偏偏家裡出了個異類，女兒在學校歌劇團裡風雨無阻地「打了三年醬油」，還致力於把全家人都拉進藝術的海洋。今年百老匯 巡演音樂劇「六位皇后」（Six）來舊金山 演出，女兒硬拉著我陪她前往。

走進位於舊金山市中心的奧菲姆劇院（Orpheum Theatre），我彷彿一腳踏入上世紀的舊夢。這棟百年建築外觀肅穆莊嚴，內部卻是繁華的宮廷風格。正當我打算好好欣賞時，女兒卻一把將我拉到販賣飲食的櫃台。

「看音樂劇還能吃東西？」我有些大驚小怪，這才發現周圍觀眾幾乎人手一杯酒。既來之，則安之，我買了一罐啤酒，給女兒買了一杯檸檬汁。一付款嚇一跳：啤酒十五元，檸檬汁十四元。加上每人一百五十元的門票，以及四十元的停車費，我不禁嘀咕：這分明是「花錢買罪受」。

然而演出開始後，我才驚喜地發現，這齣音樂劇並不冗長沉悶，更像一場八十分鐘不間斷的歌曲串燒。六名女演員分別飾演亨利八世的六位皇后，宛如現代女團輪流登台，用九首結合流行、搖滾、嘻哈和電子舞曲風格的歌曲，分別講述自己的故事。

第一位是阿拉貢的凱瑟琳（Catherine of Aragon），因為沒生下能存活的男嬰，亨利八世不惜與羅馬教廷決裂，強行解除兩人的婚姻，凱瑟琳最終在被迫離宮後度過餘生。第二位是著名的「小三」安妮博林（Anne Boleyn），被認為是亨利八世第一段婚姻的破壞者。不過，當她也沒能成功生下兒子時，最終被安上通姦罪名斬首。

第三位皇后珍西摩（Jane Seymour）終於生下皇子，卻在產後不久去世。第四位克里維斯的安妮（Anne of Cleves）更具戲劇性，據說因畫像與本人不符，被國王「退貨」，兩人的婚姻很快宣告無效。

第五位皇后凱瑟琳霍華德（Catherine Howard）是安妮博林的表妹，因年輕貌美入宮，卻也延續了紅顏薄命的悲劇，最終被送上斷頭台。最後一位凱瑟琳帕爾（Catherine Parr）早有自己的愛人，卻因國王求婚而不得不嫁給年老的君主，她雖然活得比亨利八世久，卻也未能擁有長久的幸福。

聽著聽著，我那預期中的睏意竟然沒有降臨，每位女性的歌曲演繹都悅人耳目，又引人深思。而這齣音樂劇並未止步於此，到了最後，六名皇后的「比慘大會」終於轉為自我覺醒：她們發現，真正的悲劇在於她們的名字始終依附於亨利八世而存在。於是全劇最後，六位皇后拿起麥克風，唱出「我不需要你的愛」，發出為自己而活的宣言。

那一刻，全劇的精神也昇華到了最高點：女性應告別歷史上性別不平等的觀念，過自己想要的生活，做自己想成為的人。

音樂劇終了，六名女演員集體謝幕，並介紹現場演奏的樂隊，原來樂手也都是女性。這場音樂劇從立意到呈現，帶給觀眾全新的感受，也引起我的強烈共鳴，實在是我始料未及的。

據說創作者有意將傳統的歷史故事，以更能吸引當代觀眾的方式呈現，六位皇后的曲風、服裝，也分別帶有流行歌手的影子，緊緊抓住時代潮流。想到這裡，我不禁和女兒擊掌相約：「下一次百老匯音樂劇來舊金山巡演，我還陪妳來看。」