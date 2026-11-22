AI摘要 文章摘要整理： 作者夫婦因無法開車而受惠於金郡FlexBus社區接駁服務，享受便宜又貼心的短程接送，但也面臨周末停駛、尖峰難叫車及司機設備故障等困擾。

前段時間，我和先生遇到了出行困難。我因為來美後屢遭車禍，心有餘悸，一向不敢開車；先生則做了白內障手術，視力模糊，暫時無法駕駛。我們住在西雅圖 東郊，連最近的超市都得步行二十分鐘。

起初，我們主要依靠網約車 和公車，但本地網約車特別貴，公車班次少。不久，先生一名同事熱心推薦金郡（King County）公共交通系統的新服務——社區接駁巴士（FlexBus），只要在手機上下載一個應用程式，就能享受它的便利。社區接駁巴士的服務範圍不算太大，卻涵蓋附近醫院與商業區，短程出行相當划算。

記得第一次使用社區接駁巴士，我早早在手機上預約，輸入住家地址和目的地長青醫院。以前搭公車，往返車站都要走十幾分鐘，而且半小時才有一班；現在上車地點離我家只有三分鐘路程，還可以透過手機查看車輛位置。

我在上車地點等了沒多久，一輛白色豐田小巴很快停在我身旁。司機聽說我要去醫院，還送我到醫院門口，讓我連聲道謝。

回程時，是一名健談的女司機載我，她開的是小一號的白色豐田小巴。司機說自己早已退休，做這份工作主要是因為屬於公共服務系統，福利較好。開社區接駁巴士的好處是不用每天上班，周末更是固定休息。不過，輪到她開車時，得從早上七點開到晚上七點，也挺累的。

她說，這份收入就當作外快，瀟瀟灑灑地花掉就是了。我們說說笑笑間，她就把車開到我家附近停下。

在先生視力康復的幾個月裡，我們搭了很多次社區接駁巴士，和這一帶的五名司機都打過交道。他們都很熱心，常常堅持把我們直接送到目的地。好幾次，我們都是車上唯一的乘客，享受專車般的待遇，而車資卻非常親民，和公車一樣，成人每次三美元。

雖然社區接駁巴士有這麼多好處，我們和司機也都遇過煩惱。對我們來說，最需要出門的時候是周末，接駁巴士偏偏沒有服務，尖峰時段也常常預約不到車。

司機們也有煩惱。他們的收費設備常常無法連線，只能讓乘客免費搭車。更讓人無奈的是，一名司機氣憤地告訴我，有些青少年下載應用程式惡作劇，叫了車卻臨時一走了之，讓司機空等，也耽誤真正需要服務的乘客。

每一項新服務推出，總有便利之處，也難免遇到問題。我們和司機朋友們都希望本地的公共交通服務愈來愈便民，為居民帶來更多福祉。