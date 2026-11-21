AI摘要 文章摘要整理： 文章以母親辭世為主軸，追憶她與父親相守一生、對子女深厚疼愛，以及作者遠離家鄉後對親情與生死的深切感懷。

清晨的手機螢幕上，跳出一則簡訊：「媽媽今早離開了我們。」母親才剛度過九十一歲壽辰，就這樣突然走了。此生，再也聽不到母親呼喚我的聲音了。

在芝加哥 工作的女兒與我視訊，說著說著，眼淚便奪眶而出。她自責不已，原本我計畫今年五月回家鄉看望母親，但又希望能和女兒一同去看她外婆。

外公、外婆看著她出生，陪伴她長大，外公在她高二那年去世，這段經歷深深影響了她，後來選擇了幫助病人康復的物理治療專業。她覺得自己耽誤了我的行程，也沒能在外婆生前再去看她一眼，如今留下遺憾。

弟弟和我通話，低聲安慰：「姊，如果妳臨時買不到機票，就按既定的行程，兩周後回來祭拜母親吧。」聽到這裡，我再也無法控制眼淚：「我一定會趕回去見母親，送她最後一程。」

現代醫療技術與設備日新月異，讓人類的壽命不斷延長，母親算得上長壽了，可生命脆弱，轉眼即逝。前兩次探望母親時，我躺在她身旁，在昏暗的燈光下端詳她的臉。母親從被窩裡伸出溫暖的手，撫摸著我的頭，嘴裡呢喃著：「妳爸爸說過的，人總是要走的……」聽到這裡，我鼻子一酸，眼淚無聲地流淌下來。

自從十九歲離開家鄉赴京求學，後來結婚生子、成家立業，直到遠渡重洋，人生一路奔忙。雖然後來父母親跟我住了整整二十三年，但那些日子，上有老、下有小，自己忙得焦頭爛額。然而，只要父母在身旁，我再苦再累，心中總是踏實。

直到父親去世，母親才回中國養老。母親與父親風風雨雨，共度六十四年。父親生前愛揮毫寫詩，曾深情寫道：「兩個苦瓜結一藤，……金烏玉兔總相隨。」他們的婚姻，沒有婚禮，沒有山盟海誓，沒有鑽石戒指，更沒有你儂我儂的甜言蜜語。有的是母親動手術時，父親在病榻前寸步不離；父親晚年病魔纏身時，母親無怨無悔地日夜陪伴。「生同衾，死同穴」，便是他們心中婚姻的幸福。

弟弟對我說，母親在生命最後的日子裡，心智狀態彷彿回到孩童時期，像個小女孩，一直喊著：「爸爸好呀，媽媽好呀，阿銅好呀。」那一聲聲呼喚，是一個孩子對父母最本能的依戀，也是母親心底最深的渴望：「世上只有爸媽好，有爸媽的孩子是個寶。」

母親九歲那年，外婆去世了。母親有兩個哥哥、一個弟弟和一個妹妹，外公按照「金、銀、銅、鐵、錫」給他們取了小名，母親排行老三，小名就叫「阿銅」。外婆早逝，外公擔心再娶後孩子會受繼母虐待，於是終身未再婚，母親和小舅舅就這樣艱難地長大。

父母親在師範學院相遇，當年的師生戀驚世駭俗。父親生前常說，他與母親的關係是「亦師亦友、亦兄亦夫；互敬互愛，互助互諒」。在我的記憶中，家裡的事由母親做主。母親性格剛毅，凡是有主見，認定的事絕不輕易妥協，父親則十分包容她。

母親待我極好。直到如今，二哥提起母親當年對我的寵愛，依然帶著三分嫉妒、七分羨慕地說：「妳啊，從小就是媽媽的寶啊！」

如今，那個視我如寶的人，已化作故鄉青山裡的一抹微笑。母親，您的呢喃我聽懂了。您與父親在人間相牽相伴、攜手白頭；如今在天上，願你們能朝朝暮暮在一起。也願您在那邊，重新做那個有父母疼愛、有爸媽陪伴的「阿銅」寶貝。