AI摘要 文章摘要整理： 文章以作者與先生重遊米蘭為主線，描寫大教堂、拱廊、車站、美食與市集等景點，抒發對這座城市的深厚情感與人生珍惜之意。

已經記不清來過多少次了。在陽光尚未完全升起的清晨，我又與先生站在米蘭大教堂（Duomo di Milano）前的廣場中央，靜靜仰望這座雄偉的建築。眼前的一切仍如此熟悉，彷彿從未離開，只是歲月流轉，我們又添了白髮。

路上行人漸多，個個衣著整齊、腳步匆匆。先生總說，人應該一直往前看，但我仍時時回顧那些朝九晚五的日子，畢竟那裡留有我年輕時的身影。

我們都喜歡舊地重遊的親切感。到教堂旁的艾曼紐二世拱廊（Galleria Vittorio Emanuele II）走個來回，看看附近的史卡拉歌劇院（Teatro alla Scala）近日有什麼表演，坐進由舊郵局大樓改建的星巴克 喝杯咖啡，甚至到附近知名的Luini排長隊買塊餡餅，這些都是我們在米蘭一再造訪，卻從未感到厭倦的地方。

米蘭另有個著名的時尚區，離大教堂只有幾條街之隔。這裡街道縱橫交錯，名店一家連著一家，吸引來自世界各地的人潮，每當我駐足於那些華麗的櫥窗前，心神也不禁隨之蕩漾起來。我愛看模特兒那一身毛絨絨的裝扮，讓我在嚴寒中倍感溫馨；更愛看那粉嫩輕柔、隨微風飄逸的薄紗，似正告訴我春天的腳步近了。

有別於時尚區名店的奢華，中央車站附近的利馬大道（Corso Buenos Aires）購物長街，不但外觀平易近人，價格也更親民。同樣是質料上乘、剪裁出眾的服飾，在這裡卻多了幾分親和力，正如街頭隨處可見的小餐館，總以公道合理的價格，迎接每一位到訪的客人。我們經常漫步於街道四周，偶爾坐下喝杯咖啡、吃些小點心，所費不多，卻逍遙自在，幾度不覺夜之將至。

把米蘭中央車站（Milano Centrale）比作美食中心，似乎也不為過。這裡有數不清的餐飲小店，店家沒有華麗的裝潢，桌上也沒有精緻的擺設，但香脆可口的披薩、原汁原味的義大利麵，總能讓人吃出傳統的好味道。沿途各式甜點也令人目不暇給，無論是配上一杯香濃的咖啡，或來上一份在地的義式冰淇淋，都足以讓我敞開心懷，感受到平凡生活裡的幸福滋味。

米蘭的運河區（Navigli）已有悠久歷史，平日便是攤販雲集之處，到了每月最後一個周日，更聚集成偌大的骨董市集。小至邊角仍繫著紅繩的古錢幣，大至刻著歲月痕跡的雕花桌椅，這些看似歷經人間滄桑的物件，如今又背負著各自不同的故事，以年華老去的面貌，希望再次覓得有緣人。此時此刻，我彷彿看見繁華過後的悲涼，心中頓時生出無限感慨，不禁下意識地更靠緊先生，心想以後不要再對他亂發脾氣了。

米蘭之行從來沒有讓我失望過。我輕撫著剛貼在冰箱門上的景物磁鐵，同時也把旅途中的見聞與感受，一併刻入自己的記憶深處。人生幾何，能遇到始終心繫的地方，是機緣，也是福分，就容我在這一路上且走且珍惜吧。