AI摘要 文章摘要整理： 一次網約車接單，司機載到富人區的高階主管，原本因對方嫌車舊而尷尬，卻意外得知他把冷卻液倒進機油口；事後檢修自己的車，才發現避震器也壞了。

開網約車 那幾年，累嗎？不累，天天遇到新鮮事。

那天接單，導航把我領進一片遠近聞名的高級住宅區，是休士頓 知名的「富人區」之一。別處的住宅區綠化，是在門前種草種樹；這裡是把房子建在森林裡。我盯著GPS上的小光標，在密林裡一戶一戶地搜尋。家家戶戶的車道上，停著林肯 、保時捷、凱迪拉克。想想自己這輛已有八年車齡的通用汽車（GM），我倒吸一口氣：完了。

乘客是名高階主管模樣的男士，西裝筆挺，談吐講究。他坐進後座，安全帶剛扣上，便說：「快些開，公司九點有會。」

出了住宅區，車子駛過一道減速帶，他忽然開口：「小夥子，這車有問題吧，該修就去修，哪能這樣將就？」果然，開始挑剔了。我連聲說「是、是、是」，心裡卻不快：嫌車舊就直說，我天天開，哪裡有毛病了？

路上，大家又聊了幾句，火氣慢慢消了。他說，除了出差，這還是他頭一回在本地叫網約車。

下了高速公路，車子駛進一大片樹林，林中有成片的辦公樓和休閒設施，還有幾座球場。我想起住宅區裡各家車道上的車，實在想不通，終於試探著問：「您今天怎麼沒自己開車？」他沉默了一下，輕嘆一口氣：「機油我會換，冷卻液我也會加。今天早上一走神，把冷卻液倒進機油加注口裡了。」

他語氣裡帶著火氣，我不確定是不是衝著我來的，忙說：「可以理解，誰都有忙中出錯的時候。」他反問：「也包括這樣的事嗎？」我說：「當然，還有更離譜的。」兩人對視一眼，哈哈大笑。

乘客下車後，我想起自己的車也該換機油了，就直接開去三、四英里外常去的修車廠。老闆是老朋友，來美國幾十年了，手藝好，人也和氣。他把車升起來，拿燈檢查，我則在他的小辦公室裡喝水。

不一會兒，他喊我過去，舉著燈照向車底：「機油要換，但更要緊的是，你副駕駛座這邊的避震器壞了。這幾天開車，沒聽到異響？」

我盯著那支避震器，半天沒說話。天天開這輛車，竟從沒聽出什麼異樣。剛才那名乘客大哥說那話時，車子才剛駛出住宅區三、五分鐘。