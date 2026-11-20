AI摘要 文章摘要整理： 本文描寫鮑伯放蕩不羈卻深情重義的生活方式，他在自由、酒、船與人際情感間穿梭，讓周遭的人又愛又恨。

不久前參加老朋友鮑伯（Bob）的生日派對，只見他忙進忙出，烤披薩、烤魚，用吸酒管從橡木桶裡取酒，乾杯、聊天……。鮑伯是在科羅拉多州 長大的義大利裔，祖先以捕魚為生，他似乎也承襲了這份愛好，愛帆船、愛釣魚 、愛喝酒，也愛朋友。他的家就在海邊，後院面向海灣，停著他心愛的帆船。據他說，他八歲開始跟著爺爺釣魚、釀紅酒 ，偶爾偷嘗兩口，爺爺也睜一隻眼、閉一隻眼。就這樣，他成了釀紅酒的專家，也成了酒鬼。

鮑伯白天是科技專業人士，晚上品酒，周末出海釣魚、煮魚、吃魚，是標準的美食主義者。因為喜歡自由，中年時乾脆辭掉工作，自己開了一家公司。他的公司經營得很成功，員工眾多，不需要他時時刻刻待在公司，因此可以隨時出海釣魚、去葡萄園摘葡萄、釀酒、品酒，過著宛如置身人間天堂的日子。

有一天，當老師的太太瑪莉（Mary）對他說：「我受夠了，你過你的逍遙日子，我要工作，又得打理家事、照顧小孩，而你晚上七點過後從未清醒過。我們離婚吧！」鮑伯聽完並不太驚訝，只是看著她說：「我知道我有很多問題，但是我就是我。離婚可以，以後我們還是可以談戀愛，是吧？」瑪莉早知道她的鮑伯就是這麼一個可愛又可惡的傢伙，只好笑著說：「當然可以。」

離婚後，鮑伯仍每周固定和瑪莉約會，一起享受周末晚餐，同時也交了一個女朋友。新女友來自俄羅斯，非常活潑，喜歡喝酒、玩帆船、釣魚，也喜歡鮑伯的朋友，尤其是瑪莉，兩人像姊妹淘一樣，經常相約見面、逛街、吃飯，把我們這些朋友搞得糊裡糊塗，不知所措。

有一天，鮑伯和女友決定去歐洲旅行，朋友們覺得這可能是他們準備結婚的徵兆，也將成為瑪莉的噩夢。誰知道，這趟宛如蜜月般的旅行，竟是他們決定分手的慶祝儀式，再一次讓大家霧裡看花。原來，女友認為瑪莉才是鮑伯永遠的牽掛，而她也珍惜與瑪莉的友情。

前一陣子，瑪莉身體出了些狀況，鮑伯天天去看她，回家後繼續過他的逍遙生活，每天在兩個看似不相容、卻也不相剋的世界之間來回穿梭。

鮑伯生日那天，瑪莉來晚了。車子一到，鮑伯馬上過去開門，慢慢扶她下車，給她一個緊緊的擁抱，宛如初戀情人。然後，他一步步帶著她坐好，接著蹲在她身旁，輕聲細語地和她說話。好感人的一幕。

認識鮑伯這麼多年，他的鐵漢柔情、酷愛自由、滿腔熱血，以及自然流露的深情，仍讓我們大為驚奇，也羨慕不已。

瑪莉最了解鮑伯，她的一句話道盡了鮑伯的世界：「這個混蛋讓妳愛得不得不恨他，又恨得不得不隨時想他。」