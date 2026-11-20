AI摘要 文章摘要整理： 作者走訪洛杉磯好萊塢的星光大道與TCL中國戲院，觀察明星星星、手印與街頭表演，感受好萊塢榮耀背後也依賴觀光客與大眾支持。

曾在格里菲斯天文台（Griffith Observatory）夜觀天象，站在洛杉磯 郊外的山頂，俯仰天地，可見滿城璀璨，亦可見漫天星光。想到腳下的這片山坡，以及室內偌大的天體演示館，曾是電影「樂來越愛你」（La La Land，又譯愛樂之城）的拍攝場地。我很喜歡那部好萊塢 歌舞片，對許多好萊塢電影也頗有好感，尤其是演員們的傑出表演，讓我心生敬佩，坐在大銀幕前欣賞，無異於沐浴星光。

六月的一天，我和老伴乘車從洛杉磯前往好萊塢，天空晴朗，豔陽當空。半個小時車程後，我對優步司機說：「別看是白天，我們卻是來看星光的。」同是華人 的司機會意一笑，說：「到好萊塢，誰不是來看星光的呢？」

走上好萊塢星光大道，一塊塊水磨石地磚沿著人行道向前延伸，每塊地磚約有小方桌大小，深灰色底面中央嵌著一顆粉紅色五角星，周圍鑲著銅邊；星形內，上方是明星姓名，下方則是代表其藝術領域的銅製標誌。星光大道設立之初，便決定表彰在電影、電視、廣播、唱片及戲劇等五個領域做出傑出貢獻的人士。自一九六○年開始，至今已設置超過兩千八百顆星星。

一路走過，我努力辨認那些陌生的英文名字，其中認得的有哈里遜福特（Harrison Ford）、湯姆漢克斯（Tom Hanks）、查理卓別林（Charlie Chaplin）、瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）、阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）……還有李小龍（Bruce Lee）。華人電影明星登上星光大道的不多，這既說明獲得星星的難度，也凸顯這份榮耀的珍貴。

有趣的是，星光大道上有一顆星星十分特殊，曾多次遭人破壞，修復後又再度受損。好萊塢商會與洛杉磯市議會曾就其去留表態，強調星星一旦設置，便不會因爭議而移除。這顆星星屬於現任美國總統川普，他曾是電視節目主持人。這種事，很美國。

除了光芒四射的星光大道，另一處熠熠生輝的地方是TCL中國戲院（TCL Chinese Theatre）。星光大道旁，一座外觀充滿中國風格的戲院赫然在目。戲院自有其悠久歷史，但吸引遊客前來觀賞的，往往是戲院前庭水泥地面上留下的明星手印、腳印及簽名。凝固的水泥上，許多指紋仍清晰可辨。

與星光大道不同，這裡的明星印記主要與電影界有關，美國影星依然居多，華人影人則有導演吳宇森、演員成龍及甄子丹等。成龍曾兩度留下手腳印，還留下鼻印，也算別具特色。我摸了摸成龍的鼻印，覺得挺有趣。

在好萊塢街頭觀光，與裝扮成電影角色的街頭藝人合影，也是個小節目，這既是街頭藝人的收入來源，也是外地遊客的一種娛樂。老伴說：「你去找個大美女合影，回去也好當個談資。」那些街頭藝人的扮相逼真，就像剛從銀幕上走出來一樣，星際大戰中的戰士、大黃蜂、蝙蝠俠等，幾可亂真。我與裝扮成貓女和小叮噹的兩名美女合了影，也在夢露的蠟像旁拍了張照片，並支付小費，就算是沾沾星光了。

明星再大，也離不開芸芸眾生的支持；星光大道如果沒有熙攘的觀光客，也將黯然失色。這是規律，也是道理。