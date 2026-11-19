AI摘要 文章摘要整理： 老妻生病後少出門，作者以改編歪詩、修剪指甲與日常照料陪她度過病中時光，展現多年婚姻中溫柔幽默的相守。

我們二老住在紐約皇后區 ，一向喜歡在黃昏時分出外走走，所以我曾戲說：「兩個老人家，攙扶看晚霞。」後來妻子病了，總喜歡窩在家中休息，不想出門。我故意把舊句改了逗她：「兩個老冤家，不再看晚霞。」她聽後只能苦笑。

老伴因病錯過了今年的種瓜時節，難怪鄰人都關心問候，但她在室內種的盆栽，尚能自己照料。一天早晨，她起得遲，我就替她澆水，走到窗前，正看見陽光射進來，綠葉為簾，朝陽窺窗，很有詩意，陽光照在綠葉上，更顯鮮豔。我心想，大可以寫幾句歪詩，博她一笑。主意已定，就等她下樓。

妻子來了，我把寫在剛撕下的月曆紙背面的句子遞給她看：「滿室盆栽是她愛，綠葉為簾是她裁，且趁夫人睡未起，朝陽窺窗送暖來。」只見她讀後嫣然一笑，並說：「題目就叫做『綠葉作窗簾』好了。」她看起來精神不錯，果然，後來還開玩笑說：「本夫人餓了，快拿早餐來。」我立刻應了一句：「得令。」於是牽著她的手走進廚房。

吃早餐時，我看見她的手指甲很長，就替她修剪。近年，妻子雙腳常有抽筋現象，我經常替她按摩，所以很早就開始替她剪腳趾甲，但從未替她修過手指甲，如今發覺她的手不太穩，才決定為她代勞。修剪時，我一直在想，該說句什麼輕鬆的話，好讓她欣然接受丈夫第一次為她修剪手指甲。

我剪得很小心，事後更輕輕銼平，總算沒有出岔子。於是，我拿張小紙，寫下剛才腦中想到的句子：「張敞畫眉成美事，慕雲侍妻莫遲疑。當年十指相扣日，種下今朝修甲時。」又見她嫣然一笑，謝過我的服務。

後來，她走到窗前，看著後院已變紅的樹葉說：「秋深了，幾時出去走走，看看街頭轉角處那些繞樹紅葉？你還記得去年你說的秋之美嗎？」我當然記得，去年我曾說：「秋之美，美在綠葉變紅時。」後來又補充一句：「婚姻之美，美在白頭攙扶時。」今天，也許我應該改為：「美在為妻修甲時。」

老妻病後，令我擔憂。謝謝妳的嫣然一笑，請妳快快好起來，讓我再帶妳出去看紅葉。我的三年同學、七載女友、六十三年妻和餘生老伴，請妳快快好起來。