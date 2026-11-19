AI摘要 文章摘要整理： 作者在15天內同時迎來海外師鐸獎與後院火龍果結果的雙重喜悅，從長年耕耘與守候中體會到付出終會在適當時機得到回應。

最近，我在短短十五天內，接連迎來兩份意想不到的喜悅。一份來自多年投入海外僑教的付出，讓我有幸獲頒海外師鐸獎；另一份則來自後院那株種植了十年的火龍果。兩件看似毫不相干的事，卻讓我深深體會到：人生的美好，往往在不經意間悄然到來。

這次受海華文教基金會及僑務委員會邀請，我前往台北圓山大飯店領獎，並獲安排參加雙十國慶相關活動，這已讓我受寵若驚。沒想到，就在搭機當天，後院那株種植了十年、從未開過花的火龍果，竟然首次綻放，真是喜出望外。

火龍果花期短暫，授粉時機更是稍縱即逝，我趕緊把握時間，為花朵進行人工授粉。接下來的十五天，我都無法親眼見證授粉後的結果，心裡難免有些牽掛。

所幸，出發前，鄰居夫婦答應幫忙照顧後院的菜園和果樹。我告訴他們，菜園裡的蔬菜、樹上的水果，儘管採收；唯獨對火龍果，我特別叮嚀了一句：「不要澆太多水喔。」話雖如此，真正讓我掛心的，其實不只是澆水，而是那幾朵花人工授粉的時機是否恰當，究竟能不能順利結果？

就這樣，帶著獲獎的喜悅，也帶著對火龍果的牽掛，我踏上返台領獎之行。

返台期間，行程緊湊，獲獎的榮耀與親友重逢的歡笑，填滿了每一天。然而，每當稍有空閒，我的心思總會不由自主地飄回加州的後院：「火龍果授粉成功了嗎？」「會不會因為我不在家，錯過了照料的時機？」

直到行程結束，我帶著獎座、獎狀，以及滿滿的禮物與伴手禮，回到了南灣的家。我迫不及待走進後院，去看那株火龍果，眼前的景象，讓我的擔憂瞬間化成驚喜。

那一朵朵的花兒，果然沒有辜負我的期待。一朵朵花兒，已經悄悄地變成一顆顆綠油油、圓滾滾的火龍果，像胖嘟嘟的小娃娃，安穩地掛在枝條上。它們不聲不響地長大，彷彿早已準備好，要送給遠行歸來的我一份驚喜。

那一瞬間，十五天來的忐忑與掛念他，頓時化成滿心歡喜，那份快樂，竟然絲毫不亞於領獎時的激動。外子看我笑得如此開心，忍不住打趣說：「妳這十五天可真是雙喜臨門啊！」

聽他這麼一說，我更覺得有趣。是啊，一邊是自己在主流醫療領域努力工作的同時，仍不忘肩負中華文化傳承的使命，多年來持續投入海外僑教工作，這份默默耕耘與付出，終於獲得肯定；另一邊則是悉心栽種、呵護了十年的火龍果，在我離家前，花苞才徐徐展瓣，經過倉促但適時的授粉後，依然以自己的生命節奏結出了果子。

一份榮譽，見證了多年付出的價值；一株火龍果結出的果實，回應了長久守候的心意。這十五天，我帶著榮譽返台，也帶著牽掛回家，最後收進心裡的，是兩份不同、卻同樣珍貴的圓滿。

花開有時，結果有期。用心走過的歲月，終會在不經意的時刻，開出屬於自己的花，結出屬於自己的果。