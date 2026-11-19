AI摘要 文章摘要整理： 作者透過一家4口截然不同的整理習慣，寫出移民家庭在匱乏記憶、資源觀念與生活方式上的代際差異，並體會整理其實也是整理人生。

住在德州 這些年，我漸漸發現，我們家最明顯的代際差異，不在語言，不在飲食，而在整理東西。我們一家四口，有四種整理方式。

我和先生是第一代移民 。所謂整理，對我來說，是把東西從左邊移到右邊，從上面挪到下面，今年用不到的收好，明年、後年再說吧；那口舊鍋還能煮湯，那把鏟子還沒壞，那些塑膠盒洗乾淨還能再用。我不是不整理，只是捨不得丟，每樣東西都帶著一段日子。那口鍋，是剛搬來時在清倉區買的；那個碗，陪孩子長大；那疊袋子，是想著「總有一天用得著」。丟掉它們，彷彿也把一段辛苦歲月一併丟進垃圾桶。

兒子和女兒是第二代移民，整理東西的思維與我們截然不同。

兒子是把「斷捨離」做到極致的人，只要他回家，看見我在整理物品，眼睛立刻亮起來：「媽，我來幫妳。」那語氣聽起來像是終於等到出場機會。接著，黑色大垃圾袋一打開，他便開始冷靜而果斷地清場。「這個三年沒用過。」「這個可以再買。」「這些都是雜物（clutter）。」

他動作俐落，幾乎沒有猶豫，鍋、鏟子、舊保鮮盒，一件件被判刑。

我在旁邊看得心驚膽戰，忍不住替物品辯護：「那個還能用，那個只是暫時沒用到。」他卻很平靜地說：「媽，留著不用才是浪費空間。」在他眼裡，那些是影響生活品質的雜物；而在我眼裡，卻是心裡的備用方案。

我們這一代，是從「沒有」走過來的，什麼都要省，什麼都要留一手，壞了先修，舊了再撐，不是愛囤積，而是怕哪天需要時無能為力；而兒子成長在資源相對充足的環境裡，對他來說，東西壞了可以再買，空間和心情，比物品本身更重要。

女兒又是另一種風格。她不太丟，也不太收，她是——堆，桌上堆，椅子上堆，床邊也堆，嘴上說「之後會整理」，但那個「之後」總是很遙遠。

更有趣的是，她一邊堆，一邊買。網購包裹三天兩頭送到門口，甚至為了收納還沒整理好的東西，又買了新的收納盒。

我忍不住念她：「賺錢很辛苦的啊，妳應該省著點花。」她笑說：「現在不買，以後可能就沒有了。」我一愣，這句話竟然有幾分熟悉，有點像我。只是我們當年怕的是「沒有得用」，她怕的是「錯過」。

至於先生，他的整理方式最有效率，就是「藏」。桌面亂了，收進抽屜；客廳雜了，藏進櫃子，三分鐘即可讓家裡煥然一新。

至於櫃子裡，那是另一個世界。我常笑他是「表面工程部長」，他也理直氣壯地回了句：「眼不見為淨。」

我站在廚房，看著那些被留下、被丟棄、被堆著、被藏起來的物品，才發現這不只是整理方式的不同，也反映了各自的記憶與成長背景。

近來，我也開始練習放手，一次丟一樣。真的丟進垃圾桶時，心裡還是會默默說一句：「謝謝你陪我們這麼多年。」兒子看我終於親手丟掉一口舊鍋，拍拍我的肩膀：「做得好，媽。」那一刻，我忽然明白，整理東西，其實也是在整理自己。

空間騰出來了，心也輕了一點。而那些我們反覆搬來搬去、捨不得丟的歲月，其實早已在心裡安放妥當。