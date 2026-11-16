AI摘要 文章摘要整理： 作者在南加州熱浪中前往冰島，於塞里雅蘭瀑布後方體驗被水霧淋成落湯雞的冰冷洗禮，雖然狼狽卻留下難忘回憶。

七月的南加州 氣候還是熱浪 滾滾，我與朋友參加冰島 之旅，下了飛機便迫不及待地從背包裡拿出外套穿上，準備迎接這趟冰冷的洗禮。

冰島的瀑布很多，其中，塞里雅蘭瀑布（Seljalandsfoss）讓我畢生難忘。遠遠望去，原以為它只是一般的瀑布，沒想到不只能從正面欣賞，還可以走到瀑布後方，從另一個角度感受水流的震撼。雖然它的規模不算最大，卻因為這項獨特的體驗，成為冰島最令人難忘的瀑布之一。

沿著濕滑的步道一步步往上走，進入瀑布後方，眼前的景象讓我彷彿來到「西遊記」中孫悟空的花果山水簾洞，也勾起童年的回憶，想起小時候父親曾帶我到新竹的水簾洞遊玩的情景。沒想到，時隔多年，在遙遠的冰島，我竟再次有了置身水簾洞的感覺。然而，浪漫的想像很快就被現實打斷了。

瀑布激起的水霧隨風飄散，宛如一層輕柔的水紗，看似溫柔，威力卻不容小覷。每個走過瀑布後方的人，幾乎都難逃被淋濕的命運，因此雨衣可說是必備裝備。

偏偏我出發前沒有想到要準備雨衣，以為穿著能擋風的夾克就足以應付，沒想到完全不是那麼回事。

水霧迎面撲來，簡直像是傾盆大雨，沿著帽沿灌進衣領，再一路流到胸前。那股冰冷的刺激讓我凍得直發抖，沒多久，衣服、褲子、鞋子和襪子便全都濕透了。

地面濕滑，我又不敢冒險奔跑，只能跟著人群慢慢往前走，心裡不斷盼望前面的人能走得快一些，好讓我早點離開這片冰冷的水霧。好不容易回到遊覽車上，卻又沒有地方可以更換衣物，只能穿著濕透的衣褲，任由身體的熱氣一點一點地把衣服烘乾。

這場突如其來的冰水洗禮，雖然讓我吃足了苦頭，卻也成為這趟旅程中最令人難忘的一段插曲，更提醒了我，有些事情不能只看表面，還是得多留意、多想一下。