AI摘要 文章摘要整理： 一群七十歲到近九十歲的好友，在瑞莎號召下搭乘短程郵輪，以美食、麻將與輕鬆行程共度6天5夜，享受多家高檔餐廳與愉快同遊時光。

在瑞莎家舉辦麻將美食聚會，已經有六、七年了。瑞莎酷愛美食，常常做了好吃的就叫大家去品嘗，吃完打個四圈或八圈衛生麻將，把我們這群祖母級的退休 生活點綴得豐富多彩。

漸漸地，每個周三就成了我們的快樂日（Happy Day）。高興的人帶個菜，沒帶的也無妨，瑞莎家總有香噴噴的好東西等著。因為大家偶爾要出門旅行、看醫師，或是執行「祖父母任務」，總需要些候補人員，於是成員從起初的四、五個人，漸漸增加到八、九個。八、九個人很少能全部到齊，有人便提議：不如帶上先生們，大夥兒一起聚聚。

要找個合適的地方度假並不容易，有的要離家近，有的要有美食，有的要以一周為限，還有不能走太多路的……眾口喧嘩，意見紛紜。

幸好瑞莎想出一個妙招：大家去搭一趟短程郵輪 ，就繞著聖地牙哥 （San Diego）附近的海灣跑一圈。

她查到有一艘郵輪，船上沒有自助餐（Buffet），沒有小孩，卻有多家五星級水準的高檔餐廳，還可以自帶麻將，偶爾搓個四圈。她便開始鼓動大家。

我們常常笑說，瑞莎若是去做網紅帶貨，或是牧師娘勸人信教，肯定非常成功，她是位舌燦蓮花、極具說服力的女士。幾番慫恿下，大家喬了喬時間，預算也還應付得來，便一致通過，來一場團體旅行。

這艘郵輪主打純粹的成人度假、美食、夜生活與娛樂表演。我們一共十六個人，兵分兩組，每組組長在出發前兩周就開始上網搶訂餐廳，上了船才明白這有多重要。團員中還有一位資訊科技（IT）高手，特別設計了一件印有「聖地牙哥麻將美食團」標誌的紅色T恤。萬事俱備，大家翹首以盼。

上船安頓好後，便正式展開這趟美食之旅。十五樓從早餐到晚餐都有現做拉麵，溏心蛋配上日式叉燒肉，滿足了有些先生們的亞洲菜胃口。

接下來的各色餐廳更是精采紛呈：從第一晚以分子料理為特色的實驗廚房，到第二晚熱情迷幻的西班牙餐廳，大家一起分享經典的西班牙小吃（Tapas），第三晚主打精緻摩登的現代墨西哥菜，第四晚是船上最典雅氣派的高檔牛排與海鮮餐廳，承襲豪華郵輪黃金時代的復古奢華，第五晚則是溫馨精緻的義式家庭餐館，帶來極其放鬆又熱情的用餐體驗。

我們一共只有五個晚上，天天都能吃到五星級般的美味，真要感謝兩隊的小組長精心挑選時間、早早訂位。比起在船上現場排隊等位的遊客，我們真是太幸運、太滿足了。大部分餐廳都預訂下午五點半的位子，吃完剛好去看表演，或者在船上散步消化一下。

不過船上還有一家特別的韓國烤肉餐廳，為了不留遺憾，我們在第五晚五點半吃完義式大餐後，八點半又跑去吃了韓國烤肉，有點太「罪過」了，但餐餐誘人，實在捨不得不吃，結果回家之後，倒真是「厭食」了兩天。不用搭飛機，也不用匆匆找路趕路，有些人甚至連船都沒下，沒有「晚上吃什麼、去哪裡吃」的煩惱，豐儉由人，大家輕輕鬆鬆、嘻嘻哈哈，度過了極其美好的六天五夜。年齡從七十歲到近九十歲的朋友們各取所需，玩得盡興至極。

團員中的顧大哥將這趟旅行戲稱為「老殘遊記」，我想想覺得頗有道理。在郵輪上的日子，真就像老殘所追求的「一路秋山紅葉，頗不寂寞」；只不過這裡沒有晚清的世道艱難，只有「三萬六千個毛孔無一不暢快」的極致放鬆與享受。