AI摘要 文章摘要整理： 文章比較紐約與台北兩地下午茶體驗，前者重氛圍與精緻茶點，後者講求豐盛自助與高CP值，並點出與親友共享午後時光的溫暖幸福。

體驗一回浪漫而富有英倫風采的下午茶，曾經是我美食清單裡的一項心願。每當聽聞下午茶，腦海總會描繪出一幅唯美畫面：典雅的餐廳裡，流淌著柔和的旋律，鋪著蕾絲桌巾的圓桌上，擺好溫潤如玉的茶具和精緻點心；端莊的淑女們輕聲細語、舉止優雅地品味茶點。

直到退休後，終於有閒情逸致和閨密們約好一償夙願。既然想開開洋葷，卻又無緣遠赴英倫，我們便選定位於紐約中央公園 與第五大道交會處、享譽盛名的紐約廣場飯店（The Plaza Hotel）。踏進富麗堂皇的前廳，抬頭只見璀璨繽紛的水晶吊燈，挑高的空間裡瀰漫著寧靜的氣息。跟隨侍者進入棕櫚廳，室內一隅可見幾株高大挺拔的棕櫚樹，古典中洋溢著夏日風情，別具下午茶的休閒韻味。

我們放鬆地坐在厚實高背的木椅上，相視而笑，單看這氛圍和氣派，也算是開了眼界。不久，侍者先後端上熱茶及點心：三明治、鹹派、甜點，當然還有下午茶必備、現烤出爐的司康，樣樣小巧玲瓏、色澤鮮豔，讓人食指大動。宛如淑女，我們啜飲濃郁的熱茶，品嘗清爽的小黃瓜三明治和鹹香起司派，咀嚼熱烘烘的司康，再以苦甜巧克力蛋糕和酥脆小餅乾收尾，享受大都會 裡浮生半日閒的愜意。

初次體驗奢華下午茶，我們開懷品茗嘗鮮，盡興而歸。翌日，閨密們互傳訊息，才發現昨晚竟然全都失眠，久久無法入睡。看來此茶果真不尋常，後勁十足，注定要讓我們終身難忘啊！

回到台北，朋友相約五星級飯店下午茶聚會，正好可以一探家鄉下午茶的風貌。我們興沖沖地赴約，沒想到眼前大排長龍，人人伸長脖子張望，等候入場。時間一到，只見熟門熟路的食客如衝鋒隊一般，各自鎖定目標，直奔香氣四溢的餐檯。我們這群「觀光客」後知後覺，眼巴巴地看著別人滿盤而返，餐檯上的佳餚所剩無幾，只能耐心等候下一輪美食。

同樣置身於裝潢典雅的餐廳裡，這裡的下午茶卻以豐盛的自助餐方式呈現，菜色不勝枚舉，中西餐點融合，酸甜苦辣，五味俱全。台灣的飲食文化果然求新求變，極盡巧思，讓顧客覺得物超所值，意猶未盡。

台北五星級飯店的下午茶，從燒烤牛排海鮮、酥炸魚蝦，到熱炒時蔬飯麵、冷盤沙拉，以及甜點和熱飲，琳瑯滿目吃到飽。回家後，晚餐也省了，一夜好眠，畢竟只顧著大快朵頤，熱茶淺飲即止。朋友特地提醒，台北的歐式下午茶也不遑多讓，從精緻奢華到路旁咖啡館的簡約，選項繁不勝數，我們只好後會有期了。

無論悠然自在的下午茶，或熱鬧豐盛的下午餐，各自展現了料理特色及文化底蘊。浪漫的午後時光，讓我們遠離塵囂，舒緩心情，不僅滿足了味蕾，也享受了親友陪伴的溫馨。

雖然只是偶爾相聚，但彼此愉悅交流所帶來的微小而踏實的幸福感，卻能長長久久，慰藉於心。