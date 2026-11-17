AI摘要 文章摘要整理： 作者從抗拒拐杖到接受使用，除了降低跌倒風險，也在迪士尼、機場、希臘與東京等地體會到行動不便者與年長者所受的便利與善意。

九○年代初，由於脊髓手術損傷神經，留下右下肢肌力減弱與垂足的後遺症，行動不便，走路稍微快一點，就會明顯跛行。三十多年來，我一直沒有使用拐杖輔助行走，因為小時候學英語時聽過一個笑話：「一位老紳士在晴天拿雨傘輔助行走，別人問他原因，他說：『我寧願讓人覺得我不夠聰明，也不願讓人看出我老了。』」這個笑話深深留在我的記憶裡。

幾十年來，我從未用過拐杖，雖然走路時間一長，跛行就很明顯，但我認為這樣才能鍛鍊肌肉，防止肌肉萎縮和骨質疏鬆。直到最近，我已年逾古稀，看了二十多年的醫師告訴我：「為了你的安全，避免跌倒，你應該使用拐杖。」於是，我開始在前往不熟悉的地方時使用拐杖。

為了慶祝孫輩的生日，全家一起去迪士尼樂園，各個遊樂設施前都大排長龍。排隊時，一名工作人員來到我面前，輕聲問道：「你們有幾個人一起來？」我說：「六個。」他告訴我們：「你們一起跟我走。」接著便帶著全家來到隊伍最前面，他說，迪士尼樂園對行動不便者有特別安排。我萬萬沒想到，一根拐杖竟讓我獲得這樣的禮遇，還成了我們全家的「特別通行證」，這趟迪士尼之旅幾乎不用排隊，暢通無阻。

七十歲生日那年，全家一起去歐洲旅行慶生。到了洛杉磯國際機場，憑著我的一根拐杖，安檢時，機場工作人員打開護欄，讓我們全家直接走到安檢設備旁。登機時，我發現使用拐杖的旅客也可以優先登機。

有一次在希臘旅行，天氣酷熱，導遊帶領我們參觀完景點後，安排自由活動一小時，然後搭纜車返回。希臘的鵝卵石路面，讓拄著拐杖的我走起來異常費力，滿頭大汗。纜車前排隊的人龍大約有三百公尺長，大家在烈日下耐心等待。

這時，路邊一家店裡有名五十多歲的女士，對我說了幾句希臘語，我用英語回答，她也聽不懂。她指指我的拐杖，拉著我一路走到纜車售票處，打開圍欄的鎖鏈，讓我和太太進去。我連聲道謝，想給她小費，她卻擺擺手婉拒。雖然語言不通，透過手勢仍能溝通，也讓我感受到世界各地都有好心人。

歐洲旅行結束時，我們在羅馬機場等候登機，現場秩序混亂，人群幾乎擠得前胸貼後背。這時，後方一陣騷動，一對衣著華麗的中年夫婦推開擁擠的人群，徑直往前走。

男士走到我身後，輕輕拍了一下我的肩膀，說：「我們是頭等艙，要優先登機。」我聽了，舉起拐杖在他們面前晃了晃，兩人立刻站到我身後，不再要求往前走。

在東京的地鐵裡，只要我一上車，往往就有三、四個人站起來讓座，讓我由衷感激日本人對年長者的尊重。

從拒絕使用拐杖，到如今願意拄著拐杖出門，我體會到它不僅能輔助行走、降低跌倒的風險，也讓我感受到世界各地人們對年長者與行動不便者的尊重和善意。