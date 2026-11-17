＊可選用 鱈魚角的風車。（圖／作者劉於基提供）

AI摘要 文章摘要整理： 作者從新澤西開車到波士頓後，前往鱈魚角一日遊，走訪沙灘、古風車與運河公園，感受自然海景、歷史建築與悠閒氛圍。

鱈魚角（Cape Cod）位於波士頓 南方約七十哩，原是一座半島，但隨著連接鱈魚灣（Cape Cod Bay）與巴澤茲灣（Buzzards Bay）的運河於一九一六年完工，鱈魚角便與麻州 本土分隔開來，故也可視為一座島嶼。它的形狀很特殊，起初像人的肩膀向東延伸約四十哩，然後突然向北延伸三十哩，最後在末端形成鉤狀。我們從新澤西州 開車到波士頓，休息一晚後，第二天開始自駕遊。

約一小時車程，即抵達西北角的桑威奇鎮（Sandwich）。要到沙灘，必須穿越一條架設在沼澤地上、長一千三百五十呎的高架木棧道。步道雖然狹窄，但兩旁設有護欄，下方是一大片綠草濕地，並有兩條溪流橫穿而過。走到盡頭，爬上一小段斜坡，即可看到一望無際的海岸及沙灘，大概因為時值初秋，不見人潮。鱈魚灣內，遠處海水呈深藍色，往近處逐漸變淡，最後成為淺綠色，在陽光照射下，宛如無數鑽石閃爍發光，真是美不勝收。

白色海浪一波波衝向海岸，有如萬馬奔騰，氣勢磅礴，此等雄偉景觀，令人讚嘆。我們在沙灘上漫步，欣賞這永不止息的海浪。

再往東南開車約一小時，經過查塔姆鎮（Chatham），即可抵達附近的風車景點。這座風車歷史悠久，始建於一七九七年，後來歷經暴風破壞、修復及產權轉讓，最後完全復原，於二○一二年開放大眾參觀。

抵達目的地後，走上一段不高的斜坡，呈現在眼前的風車，是一座約三層樓高、八面形的木製建築，底部較寬，愈往上愈窄。建築外最醒目的是四片約三十呎長的葉片，以及一根從屋頂延伸到地面、約三十呎長的木桿。若遇風向改變，須用馬、牛或人力推動長桿，將葉片調整到適當角度，使它能順著風向旋轉。

雖然當天風車未開放，無法入內參觀，但室外有詳細的圖片解說，讓人彷彿看見內部的實際設備。其原理並不複雜，當葉片轉動時，可帶動轉軸，利用石磨將倒入的小麥或玉米磨成小顆粒或粉末。我記得一九六○年代過農曆年時，母親須請人用人力將糯米磨成粉，製作年糕，其耗力及耗時可想而知。但約兩百三十年前，來美移民就已懂得利用風力製作麵粉，與我們早期的技術形成明顯對比。

回程前，我們開車經過伯恩橋（Bourne Bridge），來到運河旁的伯恩休閒公園（Bourne Scenic Park）參觀。長約七哩的運河從園區旁經過，由弧形鋼架支撐的伯恩橋近在咫尺。我們沿著運河旁的人行道散步，對岸是民宅，河中不時有遊艇駛過，激起一道道水波，偶有涼風拂面，令人神清氣爽，消除不少倦意。來回逛了約一小時，才開車返回波士頓。