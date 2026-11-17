AI摘要 文章摘要整理： 本文透過祖孫三年來與落葉相遇的細節，描寫萊拉從不捨、牽掛到理解四季更替，並在成長中學會等待與分享。

秋風拂過老樹，枝頭的葉子漸漸染上深紅、橙黃與金褐，風起時，一片片葉子掙脫枝頭，打著旋兒，悠悠地飄落下來。每逢這個時節，我們都會到首都華盛頓兒子家，陪孫女萊拉外出散步，總少不了一場與落葉的相遇。

看著身旁那雀躍的小小身影，我不禁想起她前兩年的模樣。短短三年，同樣是秋天，同樣是落葉，在她眼裡，卻有著截然不同的意義。

一歲多時，我們牽著她的小手，在樹下散步，一陣秋風吹來，幾片葉子從高高的枝頭翩然落下。萊拉忽然停下腳步，仰起小臉，目不轉睛地盯著它們，彷彿看見了什麼令人不解的事情。葉子為什麼會掉下來呢？它們不是一直好端端地長在樹上嗎？

那時，她還不會發問，只是嘴裡咿咿呀呀地說著什麼。只見一片葉子落在她面前，她趕緊彎下腰，小心翼翼地捧起來，把它貼到樹幹上。她多想讓葉子再回到枝頭。

我看著萊拉那副期待的模樣，既覺得可愛，又有些心疼。在她小小的世界裡，喜歡的東西，自然應該一直留在那裡。

去年秋天，樹葉落得更多了，兩歲多的萊拉，想把葉子送回家，她常常撿起樹葉，翻來覆去地看著，卻不願意讓葉子就這樣躺在地上。

她把葉子攏在一起，再捧到樹根旁，讓它們整整齊齊地依偎在樹下。我忍不住問她：「妳把葉子放在這裡做什麼呀？」她看了我一眼，說：「奶奶，妳不知道它們會再回到樹上？」她抬頭望望高高的樹梢，又低頭看看聚在樹根旁的葉子。她似乎相信，只要把它們放在離樹最近的地方，總有一天，它們就會重新爬上枝頭。

孩子的世界真是奇妙，她還不明白生命的更替，卻已經有了一份不忍與牽掛；她不知道自己能否改變什麼，卻願意盡力幫助每一片落葉。

又是一個秋天。老樹依舊站在那裡，枝頭的綠意漸漸褪去，樹冠披上了斑斕的秋色，風吹過時，一片片彩葉悄然離枝，在空中紛紛揚揚，宛如秋日裡飄灑的彩色信箋。

萊拉三歲多了，依然喜歡落葉，她有時仔細端詳葉子的形狀和顏色，有時又把幾片葉子放在一起，欣賞它們不同的紋理。那些曾經讓她焦急、讓她想方設法送回樹上的落葉，如今成了她生活中的小小樂趣。

萊拉撿了許多落葉，帶去托兒所，也帶去圖書館，把秋天的色彩和驚喜分享給身邊的每一個人。

她漸漸知道，秋天葉落，冬天樹木休眠，到了來年春天，大樹又將披上新綠。

望著萊拉，我心裡湧起一陣暖意。短短三年，她對落葉的心情也悄然發生變化：起初不捨得葉子離開枝頭，後來想方設法把葉子送回樹上，如今則懂得了等待來年春天。她對落葉的喜愛始終如一，只是小小的心靈裡，又多了一份理解與期待。

秋風依舊，落葉年年，而我的小孫女，也在這年復一年的秋色裡，悄悄地長大。