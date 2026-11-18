AI摘要 文章摘要整理： 作者因松果缺口難以更換，聯想到人生常有遺憾與意外，最終理解不完美才是生活常態，學會接受也能看見另一種美。

前些日子，看到有人用松果養水培植物，讓銅錢草、綠蘿的根鬚纏著松果，別有一番韻味。我心動了，因為住在北卡 夏洛特（Charlotte）郊區，社區樹林裡經常見到松果，便趕緊去撿了一些，開始如法炮製。

可松果一泡進水裡，就像受了驚似的縮緊，反覆調整了好幾天，才總算安定下來。我放進去的銅錢草漸漸長出幾片嫩綠的圓葉，依偎著松果，十分可愛。但我也同時發現，當初費盡心思排列整齊的松果裡，有一顆缺了一塊，一個黑洞，像咧著沒牙的嘴，對著我。

我愈看愈不舒服，總想把它換掉。可拿出來並不容易，松果扎手，一時間也找不到同樣尺寸的替代品；更何況，銅錢草的根鬚已經纏了上去，硬要換掉，恐怕會傷到根。

我盯著那顆缺了口的松果，忽然覺得，這不就是生活嗎？

我們總希望生活是完美的，最好沒有什麼缺憾，每一件事情都能按照自己的心意發生。可生活從來不是這樣，總有一些意外，總有一些遺憾，也總有一些地方，偏偏缺了一塊。看著那處缺口，我們總會不舒服，總想著把它補上、換掉，希望可以完美無缺。可真正想動手時才發現，生活裡的許多事情，並不是想改變就能改變，也不是改變了就能達到預期的效果。

就像這顆松果，看起來只是缺了一塊，可銅錢草的根已經纏了上去。若執意換掉，牽一髮而動全身，也可能傷了銅錢草的根。

於是，那顆缺了口的松果被我留了下來，看得久了，竟也順眼了些。那個黑洞，不再像一張沒牙的嘴，倒像一扇小小的窗，能看見裡面藏著的光。銅錢草的根從旁邊繞過去，新葉一片接著一片，照樣長得很好。原來，有些缺口，接受了，感覺也挺好。

完美是我們期待的樣子，不完美才是生活本來的樣子。接受，也不失為一種積極的選擇。