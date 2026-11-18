AI摘要 文章摘要整理： 作者在美國從事快遞員工作，雖然辛苦奔波、日曬雨淋，卻收穫了健康、成長與同事間跨國互助的溫暖。

來到美國以後，我從事過不少職業，最近又加入了快遞行業。這一路走來，有辛苦，有汗水，也有許多意想不到的感動。

每天早晨，我都要到加州 帕科伊馬（Pacoima）的倉庫整理貨物。同事們來自不同的地方，身在異國他鄉，各自有著生活的苦與樂。趁著整理貨物的時間，我們聊聊家常，分享生活中的趣事，笑聲常常在倉庫裡響起，一天的工作，就這樣在輕鬆愉快的氛圍中開始了。

快遞工作需要體力，搬運貨物、上下樓梯、在社區之間來回奔走，都是家常便飯。時間久了，我發現自己和同事們的身體似乎都結實了不少，手臂有了肌肉，吃飯更香，晚上也睡得更好；我也瘦了下來，整個人顯得精神飽滿。

我尤其喜歡加州的陽光，每天在陽光下快步行走，忙得滿頭大汗，心情卻格外舒暢。雖然風吹日曬讓我黑了不少，也瘦了許多，但身體反而比以前健康了。沒想到，這份辛苦的工作還帶來了意外的收穫。

當然，快遞員也有煩惱。颳風下雨時，送貨格外不便；遇上道路擁堵、包裹太多，有時忙到中午連飯都顧不上吃。但真正讓我記住的，卻是工作中遇到的一次意外。

一天早晨，我像往常一樣把當天的包裹搬上車，正準備出發，忽然聽見輪胎附近傳來漏氣聲。低頭一看，車胎已經癟了，胎面上還扎著一枚尖銳的釘子。我一下子著了急，車裡裝滿了當天要派送的包裹，如果不能及時出發，後面的工作就會受到影響。我不懂修輪胎，也沒有專業工具，只能站在車旁發愁。

這時，一名中國小伙子注意到我的情況，他走過來看了看輪胎，說：「別著急，我來幫你補胎。」我有些驚訝，沒有千斤頂，也沒有專業設備，他怎麼修呢？小伙子卻很有把握地說，先找工具試試。

不一會兒，他拿來一套簡易補胎工具，蹲在輪胎旁忙活起來。他小心地拔出扎在輪胎上的釘子，又仔細尋找漏氣的位置。沒過多久，一名美國同事也走了過來，看到情況，馬上去取充氣設備。

兩個人一個負責補胎，一個負責充氣，配合得十分默契。小伙子專心檢查修補的位置，美國同事則蹲在一旁調整氣管。機器發出嗡嗡的聲音，原本癟下去的輪胎一點點鼓了起來。

我站在旁邊，幾次想幫忙，又怕添亂，只能不停地說：「謝謝，真的太麻煩你們了。」

幾分鐘後，輪胎終於修好了，看著重新鼓起來的車胎，我懸著的心總算放了下來。我連忙表示要付錢感謝他們，沒想到兩個人都笑著擺手。小伙子說：「大家都是同事，互相幫忙是應該的。」美國同事也笑著說：「今天你需要幫助，說不定哪天我也需要你的幫助。」聽了這句話，我心裡一陣溫暖，走上前，給了他們一個大大的擁抱。

在異國他鄉生活，難免會有孤獨和無助的時候。但這件小事讓我感受到，善意沒有國界，也不需要太多語言。一個人願意伸出援手，就足以讓另一個人的一天變得溫暖起來。

快遞員每天奔波在路上，送出去的是包裹，收穫的卻不只是工資。辛苦讓我更加堅強，汗水讓我更加健康，而同事之間的互相幫助，則讓我感受到異國他鄉的人情溫暖。