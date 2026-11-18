AI摘要 文章摘要整理： 作者在大火未熄與陰沉旅途中，從觀察動物與自然細節，聯想到基因、人性與視角的限制，最後體悟到真正重要的是先看清自己手裡的牌。

斯波坎（Spokane）的大火仍在燃燒。此前，為了躲避煙塵，Luke回到波特蘭（Portland），在家辦公了一周。如今空氣稍有好轉，他準備回去上班，臨行前，我們又去了一趟里奇菲爾德國家野生動物保護區（Ridgefield National Wildlife Refuge）。

那天陰雲低垂，路上車輛稀少。Luke開車，我們一路閒談，說到那個三十七歲的縱火嫌疑人，據說這已經不是他第一次縱火。我忽然想到：人與人的性情何以相差如此之大？有些人似乎天生平和，有些人卻一點就著。是不是有一天，人們會發現，人的某些性情，其實也與基因有關？Luke說：「基因就像發給你的一張牌，你的人生如何，全看你怎樣打這張牌。」這句話讓我想了很久。

到了保護區，才發覺這裡比往日安靜許多。不但人少，鳥鳴也稀，就連平時糾纏不休的蚊子似乎都少了，不知是不是和前兩天空氣汙染有關。我們最先看見一隻蹲在小河邊的大白鷺，再往前，幾隻斑嘴鷿鷈在水面上，時隱時現。

「你看，兩隻鹿。」Luke忽然說，並把車停在路邊。兩隻鹿原本親暱地依偎著吃草，不知何故突然打了起來，糾纏一陣之後，一隻往東，一隻往西，分道揚鑣。

走進基瓦步道（Ki-Wa Trail），一道狹長的水面橫在眼前，步道從中穿過，將水面分隔在左右兩邊，而兩邊竟像是兩個不同的世界。一邊的水面鋪滿綠色浮萍，其間點綴著細小的紅色，遠遠望去，像鋪開了一大塊花紋細密的地毯，殘木橫七豎八地倒在水裡。

Luke停下來找青蛙。他指著水中說：「你看，左邊這根樹枝，右邊那根，就在兩根中間。」我順著他指的方向左看右看，怎麼也找不到。他又說了一遍位置，我還是看不見。Luke乾脆拿起相機拍了一張後，遞給我，照片裡，一隻明亮的眼睛突然從浮萍間顯現出來。奇怪的是，照片裡的那隻眼睛似乎也照亮；我的眼睛，我重新抬起頭，這一次終於看見了。

走到環形小徑的終點，又回到了河邊。「你看。」Luke說。我順著他的目光望過去，有了前面的經驗，我知道那裡一定藏著什麼，於是沒有急著說「沒有」，只是慢慢地找。好一會兒，我才發現河裡橫著的三根殘木上，各自趴著一隻烏龜。

三隻烏龜，三根殘木，龜殼和木頭上的青苔幾乎融在一起。如果不是Luke指給我看，我大概又會從牠們面前走過去，什麼也沒有發現。一路走來，我以為自己一直在看，其實有許多東西，我根本沒有看見。有些是因為藏得太好，有些是因為我不知道該往哪裡看；還有一些，即使看見了，也仍然沒有真正看清。

Luke那句話又回到腦中。基因像發到手裡的一張牌，我們無法決定拿到什麼牌，卻可以決定怎樣打。只是，也許在出牌以前，還有一件更難的事——先看清自己手裡的，究竟是什麼牌。

遠處的大火尚未熄滅。眼前，三隻烏龜依然伏在殘木上，與青苔、河水和陰沉的天空融在一起。