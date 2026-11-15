AI摘要 文章摘要整理： 一位母親飛往芝加哥替女兒尋找住處，原本想直接買房，卻在陌生城市與女兒人生前景的不確定中放下執念，最後改以租屋安頓。

那一天，我從洛杉磯 安大略機場飛去芝加哥 。飛機穿過雲層，陌生的城市在窗外漸漸展開，湖水平平亮亮，像一面剛擦過的鏡子。我的心情也格外明亮，大女兒剛拿到碩士學位，進了世界知名公司，人生像一張才剛展開的藍圖，線條清楚，前景明亮。

做母親的看見孩子站上這樣的起點，胸口被一種隱隱的喜悅撐得滿滿的。因此，我很快做了一個決定：替她在芝加哥買房。我總覺得，孩子到了外地，若能有個自己的地方住，心就安了一半；買的房子若有空間分租給朋友，還多一份照應。

多年來投資房地產，看屋、估價、談判、取捨，房子這件事，我一向有把握。可是到了芝加哥，我的把握忽然失去了憑依。

我一邊看房，一邊猶豫。每看完一間，心裡的秤就左右搖擺一次。木地板的光澤、客廳的落地窗、廚房的流理台，甚至車子轉過街角時，我偷偷記下的附近商店招牌，都像一顆顆石子，被我放進心裡那座秤盤。

原以為自己飛來芝加哥，是為了做一個決定；沒想到房子看得愈多，心裡愈不踏實。哪個區真正安全，哪條街晚上會變得不一樣，哪裡現在熱門，五年後還值不值得，我都沒有把握。在南加州 累積了幾十年的經驗和直覺，到了這裡，全都失去了著力點。

女兒眉眼間盡是剛畢業的人才有的期待，她相信眼前的工作會做下去，也相信芝加哥可能就是她往後生活的地方。至於買房，她並沒有我想得那麼急，真正急著替她安頓下來的，反而是我。

但是，房子的帳，我會算。我可以算出頭期款、稅金、保險、管理費，可以估算增值，也可以比較報酬率；可是就像對這座不熟悉的城市毫無把握一樣，對女兒的人生，我也算不出來。

我算不出一個剛畢業的孩子，能不能在這座城市待下去；算不出她口中那份像是一生一世的工作，究竟能持續多久；更算不出我這個做母親的，究竟是出於專業，還是出於捨不得她漂泊，所以急著想替她在異鄉釘下一根樁。

看到第七間房的晚上，我躺在飯店床上，腦子裡還在一間一間評比，一筆一筆計算。隔天早上，我坐在旅館餐廳喝咖啡。窗外的湖面沒有風，一隻水鳥落下來，浮著不動。我忽然不想再比了。

我對自己說：不買了。那個決定說出口時並不輕鬆，有點像認輸，也像是辜負了女兒。但奇怪的是，一旦放下，事情竟意外地清楚起來。

我已經幾十年沒有租過房子，卻在芝加哥的那些天裡重新想起來，原來買房與租房，是兩種完全不同的心情。買房時，心裡有太多盤算：地點、增值、持有成本、進退時機、報酬高低；租房卻單純得多，只要環境合適，地區尚可，住起來舒服，也就夠了。打算買房的時候，看了十幾天，但這一次，兩天之內，我就替女兒租到了理想的房子。

女兒在那家公司做了四年，完成手上一個大專案後，決定離開。回頭看，那次在芝加哥放下的，不只是一間房子，而是我急著替女兒把未來安頓下來的念頭。

那一天，我意氣風發地飛去芝加哥，最後卻空著手回來。幸好，我空著手回來。