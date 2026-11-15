AI摘要 文章摘要整理： 文章透過一家人與清潔女工的經驗，寫出妻子從愛乾淨到帶動全家做家務，最後因費用過高而回到自行打掃的生活。

妻愛乾淨，有事沒事就吸塵，把家裡整理得乾乾淨淨，一塵不染。我喜歡偷懶，對清潔的要求不高，只要不是太髒，得過且過。按常理來說，愛乾淨的人會常嘮叨，是很自然的事，可是妻卻沒有任何抱怨，偶爾實在看不順眼，就替我做「清潔工」，幫我打掃，害我趕快找時間「加班」，以消除去心裡的虧欠。

一天，隔壁鄰居的車道上停了一輛車，車身上漆著廣告：「清潔女工，三房兩廳，兩百美元。」妻半開玩笑地說：「什麼時候我們也可以請『清潔女工』，享享福啊？」我暗自盤算一下，不得了，請「清潔女工」來家裡一次，沒有兩、三百美元是下不來的。我立刻接著話題說：「我當你的『清潔女工』好了，隨叫隨到，並且不收費。」妻笑著說：「你還當真的，我們現在哪有這能力？」

有了孩子後，每天忙進忙出，時間變得更緊張，好日子沒過多久，妻終於發聲：「現在家裡愈來愈亂了，從今天開始，約法三章，每逢單月最後一個星期六，訂為全家清潔日。也就是說，大家一起動員，將房子裡裡外外來個大清掃，孩子們也跟著一起做。」當時，美國有醫學研究報告指出，適度參與家務的孩子，長大後具有較好的自信、自理能力和責任感。

這下子可好了，「全家清潔日」成了必須完成的任務，因為它對孩子的人格發展有幫助。沒料到，妻愛乾淨有這麼大的功用，始料未及。這項任務一直實行到孩子們上大學。

從空巢期到退休的日子，因為工作的原因，前前後後搬了幾次家，從南部的喬治亞州到東南沿海的南卡羅萊納州，最後落腳維吉尼亞州。

一天，妻望著空蕩蕩的房子說：「每隔一陣子就要打掃，挺累人的。兒女的『人格發展教育』已經告一段落，該輕鬆一下了。」我說：「是啊，慰勞自己一下，試試看，這周末請清潔女工來家裡打掃。」經過一番溝通討論，決定先請人來打掃一次，再視情況而定。

清潔女工準時上下班，清潔效果不錯，可是收費不便宜，整個房子要四百美元，還不包含車庫。送走清潔女工，妻輕輕地嘆口氣：「以後清潔工作還是自己來吧！」