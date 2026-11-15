我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新台灣國策智庫民調：沈伯洋支持度46.3％ 領先蔣萬安42.2％

不明腸胃病 腫瘤已潛伏10年 她一個詞概括抗癌成功秘訣

清潔之家

凌晞
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

文章透過一家人與清潔女工的經驗，寫出妻子從愛乾淨到帶動全家做家務，最後因費用過高而回到自行打掃的生活。

妻愛乾淨，有事沒事就吸塵，把家裡整理得乾乾淨淨，一塵不染。我喜歡偷懶，對清潔的要求不高，只要不是太髒，得過且過。按常理來說，愛乾淨的人會常嘮叨，是很自然的事，可是妻卻沒有任何抱怨，偶爾實在看不順眼，就替我做「清潔工」，幫我打掃，害我趕快找時間「加班」，以消除去心裡的虧欠。

一天，隔壁鄰居的車道上停了一輛車，車身上漆著廣告：「清潔女工，三房兩廳，兩百美元。」妻半開玩笑地說：「什麼時候我們也可以請『清潔女工』，享享福啊？」我暗自盤算一下，不得了，請「清潔女工」來家裡一次，沒有兩、三百美元是下不來的。我立刻接著話題說：「我當你的『清潔女工』好了，隨叫隨到，並且不收費。」妻笑著說：「你還當真的，我們現在哪有這能力？」

有了孩子後，每天忙進忙出，時間變得更緊張，好日子沒過多久，妻終於發聲：「現在家裡愈來愈亂了，從今天開始，約法三章，每逢單月最後一個星期六，訂為全家清潔日。也就是說，大家一起動員，將房子裡裡外外來個大清掃，孩子們也跟著一起做。」當時，美國有醫學研究報告指出，適度參與家務的孩子，長大後具有較好的自信、自理能力和責任感。

這下子可好了，「全家清潔日」成了必須完成的任務，因為它對孩子的人格發展有幫助。沒料到，妻愛乾淨有這麼大的功用，始料未及。這項任務一直實行到孩子們上大學。

從空巢期到退休的日子，因為工作的原因，前前後後搬了幾次家，從南部的喬治亞州到東南沿海的南卡羅萊納州，最後落腳維吉尼亞州。

一天，妻望著空蕩蕩的房子說：「每隔一陣子就要打掃，挺累人的。兒女的『人格發展教育』已經告一段落，該輕鬆一下了。」我說：「是啊，慰勞自己一下，試試看，這周末請清潔女工來家裡打掃。」經過一番溝通討論，決定先請人來打掃一次，再視情況而定。

清潔女工準時上下班，清潔效果不錯，可是收費不便宜，整個房子要四百美元，還不包含車庫。送走清潔女工，妻輕輕地嘆口氣：「以後清潔工作還是自己來吧！」

精華 FAQ

  • 妻子非常愛乾淨，常常吸塵整理，把家裡維持得一塵不染；即使看不順眼，也多半親自動手清理，幾乎不對丈夫抱怨。

  • 有了孩子後，妻子為了改善家裡雜亂狀況，訂下每逢單月最後一個星期六為全家清潔日，讓孩子一起做家務，也強調對人格發展有幫助。

  • 他們退休後先試請清潔女工到家中打掃，雖然效果不錯，但整個房子要4百美元，還不含車庫，費用太高，因此決定以後仍由自己打掃。

上一則

台灣19歲新銳指揮家鄭勝豪 獲首屆佩利瓦尼安國際指揮大賽首獎

下一則

吳啟道寂靜人生 更懂得學習與人溝通

延伸閱讀

「順手做就好」每周一天固定做好4件事 輕鬆讓家乾淨整齊

「順手做就好」每周一天固定做好4件事 輕鬆讓家乾淨整齊
海灘清理日

海灘清理日
高粱飴的回憶

高粱飴的回憶
不沾鍋愈刷愈危險？ 清潔專家點名6種居家物該直接換掉

不沾鍋愈刷愈危險？ 清潔專家點名6種居家物該直接換掉

熱門新聞

入伍前的大表姊。（圖／王正方提供）

我們在杭州

2026-11-09 01:00

老的困惑

2026-11-13 01:00
圖為2025年6月9日，日本藝術家奈良美智在英國倫敦海沃德畫廊舉辦的歐洲最大規模的個人回顧展上接受訪問。路透

奈良美智的大眼睛女孩 為何讓億萬富豪與Z世代同時發瘋？

2026-11-09 13:35

急診的鐵石心腸

2026-11-07 01:00

想吃就做吧

2026-11-10 01:00

偶遇愛情的見證

2026-11-09 01:00

超人氣

更多 >
路透再釋黃仁勳與黃樂同框照 摟肩扶腰笑開懷

路透再釋黃仁勳與黃樂同框照 摟肩扶腰笑開懷
SpaceX星艦太空船首度被筷子接住 寫下太空里程碑

SpaceX星艦太空船首度被筷子接住 寫下太空里程碑
民主黨確定拿下阿拉斯加 執政州數將達30個

民主黨確定拿下阿拉斯加 執政州數將達30個
黃仁勳辭執行長 馬斯克：Nvidia將失去部分關鍵交易

黃仁勳辭執行長 馬斯克：Nvidia將失去部分關鍵交易
魯比歐選後首場演講被女兒搶鋒頭 他驕傲：不知遺傳誰

魯比歐選後首場演講被女兒搶鋒頭 他驕傲：不知遺傳誰