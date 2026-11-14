我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黃樂再遭爆料 曾捲上海830億非法集資還全身而退

黃仁勳下台幕後推手是魯比歐？ 華郵：黃得罪對中鷹派

母親、我和女兒

Ryder
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

作者以半夜接到母親打錯電話為引子，回顧自己與母親、女兒三代之間的愛與疏離，最後體悟到親情會在生命循環中彼此理解。

加州半夜三點，電話鈴聲響起，我起床接起電話。母親的聲音從台灣那頭傳來：「歹勢（閩南語，意指不好意思），打錯電話了。」母親今年已九十二歲了，能怪她嗎？她一定是又在想我了，但搞不清楚時間。

我的母親從年輕時就非常神氣，她漂亮聰明，而且還有三個哥哥在背後給她當靠山。當年爸爸開公司的本錢是母親拿出來的，每當家裡公司出現資金周轉的問題，也都是大舅出力相助。因此，爸爸非常疼愛且敬重母親。

但母親並沒有因此而恃寵而驕，反而每天在工廠裡認真工作，做好一個老闆娘該有的榜樣。因為母親工作辛苦，從小，我常在晚上洗完澡後，幫母親按摩，陪她聊天，她總是聊起婚前的生活，那是她這輩子最無憂無慮的日子。

在工作繁重、成人世界又複雜的日子裡，有我每天陪伴，母親獲得很大的安慰。因此，我和母親的感情非常親密。

在大學聯考前夕，有天母親告訴我，不要出門念大學，在家陪她，將來她會把所有的錢都給我。當然，我最終還是出門念大學，而且還出國念研究所，母親曾經感嘆地說：「愈愛的孩子，跑得愈遠。」

我出國念書後，脫離稚氣，又受到西方社會的影響，對母親總保持一段距離。母親曾對父親表示非常思念我，還曾因為我的冷漠而哭泣。我結婚生女後，重心全部轉移到孩子身上，對母親更是疏忽。

如今女兒出外念大學後，和我也是漸漸有了距離，顯得生疏。我卻非常思念她，經常想念著她。

我把母親、自己和女兒三代人的情感，漸漸連結在一起；我因為對女兒的愛，而了解母親對我的愛；也因為曾經疏遠母親，而了解女兒對我的態度。

現在，每年我都在冬夏兩季回台陪伴父母。又恢復每天幫媽媽按摩的日子，只要在台灣，每天我就是靜靜地、安心地陪伴著她。母親經常說，有小女兒陪伴在身邊的日子真好。

相信有一天，女兒為人母後，也會了解我對她的愛。只是那時我已年老。

精華 FAQ

  • 這通打錯的電話其實反映出母親年老後對女兒的牽掛，也顯示她即使記憶與時間感模糊，仍常在想念遠方的孩子，情感依然深切。

  • 因為她自己也曾因女兒離家念大學而感到想念與不捨，親身體會到母親當年對她的思念與失落，才明白父母與子女之間愛的相互映照。

  • 文章核心在於親情的世代循環：子女年少時常不懂父母之愛，直到自己成為父母後，才逐漸理解上一代的付出，也更珍惜與家人的陪伴。

加州

上一則

我終於到了麥地那先知清真寺(下)

延伸閱讀

誰帶我回家

誰帶我回家
那個馬來西亞同學

那個馬來西亞同學
我哥小麟

我哥小麟

美女變野獸(下)

美女變野獸(下)

熱門新聞

急診的鐵石心腸

2026-11-07 01:00
入伍前的大表姊。（圖／王正方提供）

我們在杭州

2026-11-09 01:00
圖為2025年6月9日，日本藝術家奈良美智在英國倫敦海沃德畫廊舉辦的歐洲最大規模的個人回顧展上接受訪問。路透

奈良美智的大眼睛女孩 為何讓億萬富豪與Z世代同時發瘋？

2026-11-09 13:35

想吃就做吧

2026-11-10 01:00

五十肩親歷記

2026-11-07 01:00
穿梭在冰山之間。

冰山之下的格陵蘭

2026-11-07 01:00

超人氣

更多 >
突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？

突發：全美航班停飛 與微軟全球當機有關嗎？
等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...

等行人通過才右轉 洛夫婦卻收293元罰單 原因是...
台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外

台灣人會原諒黃仁勳私德的過錯 但唯有這事例外
路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面

路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面
美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11

美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11