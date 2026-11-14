AI摘要 文章摘要整理： 作者以半夜接到母親打錯電話為引子，回顧自己與母親、女兒三代之間的愛與疏離，最後體悟到親情會在生命循環中彼此理解。

北加州 半夜三點，電話鈴聲響起，我起床接起電話。母親的聲音從台灣那頭傳來：「歹勢（閩南語，意指不好意思），打錯電話了。」母親今年已九十二歲了，能怪她嗎？她一定是又在想我了，但搞不清楚時間。

我的母親從年輕時就非常神氣，她漂亮聰明，而且還有三個哥哥在背後給她當靠山。當年爸爸開公司的本錢是母親拿出來的，每當家裡公司出現資金周轉的問題，也都是大舅出力相助。因此，爸爸非常疼愛且敬重母親。

但母親並沒有因此而恃寵而驕，反而每天在工廠裡認真工作，做好一個老闆娘該有的榜樣。因為母親工作辛苦，從小，我常在晚上洗完澡後，幫母親按摩，陪她聊天，她總是聊起婚前的生活，那是她這輩子最無憂無慮的日子。

在工作繁重、成人世界又複雜的日子裡，有我每天陪伴，母親獲得很大的安慰。因此，我和母親的感情非常親密。

在大學聯考前夕，有天母親告訴我，不要出門念大學，在家陪她，將來她會把所有的錢都給我。當然，我最終還是出門念大學，而且還出國念研究所，母親曾經感嘆地說：「愈愛的孩子，跑得愈遠。」

我出國念書後，脫離稚氣，又受到西方社會的影響，對母親總保持一段距離。母親曾對父親表示非常思念我，還曾因為我的冷漠而哭泣。我結婚生女後，重心全部轉移到孩子身上，對母親更是疏忽。

如今女兒出外念大學後，和我也是漸漸有了距離，顯得生疏。我卻非常思念她，經常想念著她。

我把母親、自己和女兒三代人的情感，漸漸連結在一起；我因為對女兒的愛，而了解母親對我的愛；也因為曾經疏遠母親，而了解女兒對我的態度。

現在，每年我都在冬夏兩季回台陪伴父母。又恢復每天幫媽媽按摩的日子，只要在台灣，每天我就是靜靜地、安心地陪伴著她。母親經常說，有小女兒陪伴在身邊的日子真好。

相信有一天，女兒為人母後，也會了解我對她的愛。只是那時我已年老。