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意外的小財

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AI摘要

文章摘要整理：

本文透過作者與友人的實例，說明加州無人認領財產制度如何運作，以及民眾如何透過官方網站找回被遺忘的退款、遺產與其他款項。

我們住在加州，幾年前，我收到一封加州主計長辦公室寄來的信，信中說，州政府有一筆屬於我的無人認領財產（Unclaimed Property），請我填妥信中的表格，寄回去申領。

信中說明了這筆財產的來歷，原來是很久以前我送給朋友的一張五十美元禮金卡，朋友一直沒有使用，後來這筆款項轉交給州政府保管；由於禮金卡是我購買的，州政府便通知我申領這筆款項。突然收到這筆意外之財，雖然金額不大，卻讓我感到一陣驚喜，也讓我對加州政府處理無人認領財產的方式留下深刻印象。

最近，華人朋友阿芳拿了一封信給我，請我幫忙處理，這封信同樣來自加州主計長辦公室。阿芳的先生三年前去世，遺產中有一筆投資於股票市場的退休金，指定由女兒小玉繼承。沒想到小玉忙著談戀愛，沒有辦理遺產繼承手續，經過一段時間，這筆財產因無人認領而轉交給州政府保管。

信中附有一個網站連結，指向州政府處理無人認領財產的官方網站。我進入網站，在搜尋欄位輸入阿芳先生的資料後，螢幕上果然出現一筆尚未申領的遺產，現值約八千美元。資料顯示小玉是繼承人，必須由她提出申請。

出於好奇，我試著輸入自己的資料，沒想到竟然有一筆十美元的無人認領財產。這是電腦公司寄給我的回饋金，因為地址錯誤，一直沒有送到我手中。

接著，我又輸入兒子的名字，發現他名下也有一筆七十五美元的財產，是他以前租屋時，房東退還給他的款項，由於房東不知道他搬家後的新地址，這筆退款便一直沒有領取。

我再幫阿芳查詢，她竟然有五筆無人認領財產，其中包括保險公司和醫院的退費。

我們依照網站上的指示，逐一填妥所需資料，辦理申領手續。因為我和兒子的款項金額不大，大約兩周後便收到了州政府寄來的支票。小玉因為涉及遺產繼承，申領程序比較複雜，還需要上傳駕駛執照等身分證明文件，州政府核實她的身分及繼承資格後，才會進一步處理這筆財產。

經過這番經歷，我也仔細閱讀了網站上的說明，才明白什麼是無人認領財產。如果某些財產在一段時間內沒有被領取，或相關機構無法與所有人取得聯繫，銀行、保險公司、企業及其他機構便可能依法將這些財產轉交給州政府保管。

常見的無人認領財產包括未兌現的支票、未領取的工資、銀行帳戶餘額、保險金、退款、租屋押金、股票、股息、共同基金，以及遺產分配款等。

所謂的「無人認領」，並不代表這些錢已經失去了原本的主人。很多時候，只是因為搬家後沒有更新地址、忘記了某筆款項，或不知道自己擁有權利繼承這些財產，才讓錢一直留在原處。

加州政府設有專門單位，負責保管這些財產，並讓符合資格的所有人或繼承人申領，其他州也有各自的無人認領財產查詢制度。不妨花幾分鐘上網搜尋自己的名字，也替家人查一查，說不定，某個被遺忘多年的退款、一張未兌現的支票，甚至一筆尚未領取的遺產，正靜靜地等著它真正的主人。

誰知道呢？也許下一筆意外的小財，就藏在您的名字底下。

精華 FAQ

  • 因為銀行、保險公司或企業持有的款項若長期無人領取，依法會轉交州政府保管；只要查到所有人或繼承人，主計長辦公室就會通知申領。

  • 常見類型包括未兌現支票、未領工資、銀行餘額、保險金、退款、租屋押金、股票、股息、共同基金，以及尚未領取的遺產分配款。

  • 若屬遺產繼承，通常必須由合法繼承人提出申請，並上傳駕駛執照等身分證明文件；州政府核實身分與繼承資格後，才會進一步處理。

加州 華人

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