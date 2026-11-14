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燭光護守之夜

邱傑
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AI摘要

文章摘要整理：

一次初冬停電讓作者家以蠟燭與迷你瓦斯爐度過夜晚，也見到居民輪流借用烹煮設備、送蠟燭給警察，感受到城市溫暖與互助。

加拿大居住期間，難得遇上停電，但有一次停電時，我在馬路上看到的場景，卻至今難以忘懷。

那是初冬時節，天氣微涼，還不到酷寒的程度。黃昏時分，突然毫無預警地停電了，全家人因所有電器瞬間停擺、燈光全熄而同時發出「哇」的一聲，趕緊尋找應變之道。家裡不缺蠟燭，平時是點綴居家擺飾之用，此時正好派上用場。

我們平時愛逛街，也喜歡買各種漂亮的燭台，因此家中收集不少。買燭台當然也買蠟燭，大大小小、五顏六色的蠟燭也是居家好擺設，有時乘興點上一枝兩枝，看著燭光微弱而溫暖的光暈，感到家中增添了幾許溫馨。平時作為擺飾，此時成了伸手可得的應急之物。當四周因停電而一片漆黑時，燭光顯得格外美麗，是一種平時不曾欣賞到的美。

照明不愁，接下來是炊煮的事。桌上擺上暱稱「小傢伙」的迷你瓦斯爐，一按開關，火焰立刻燃起，架上一個火鍋，各式食材都可以源源投入，全家人完全不用擔心餓肚子了。

正在燭光下享用浪漫晚餐時，忽然電話響起，最要好的朋友打電話來：「你們家那個小傢伙還可以用嗎？」「可以，還非常好用。」「好，我馬上來。」十分鐘後，車子已到了門口，她和老公的晚餐也有了著落。

接下來出現了有趣的循環，左鄰右舍的好友們相繼商借，於是小小瓦斯爐在許多人家裡一棒接一棒地輪流使用，繞上一大圈，解決了許多好友的晚餐問題。

因為小瓦斯罐已僅剩一罐，又不知停電還得持續多久，於是我們開車到商場找店家購買。一出門，只見全城漆黑如墨，是平常難得一見的景象。

紅綠燈也停了，有警察站在路邊，揮著發出紅色光束的指揮棒指揮交通。

然後，我們看到了感動人心的畫面。警察站立的地方，一盞盞蠟燭擺放在他的身邊，圍成一個燭光圈。光線並不很強，但在暗夜中，這個圈圈還是格外醒目。

接著，我們親眼看到一輛車緩緩靠邊停下，車上的人取出一批蠟燭，走近警察，蹲下來將蠟燭一一點燃，加強了那個「蠟燭圈」的亮度。

沒過多久，那名熱心人還沒離開，又來了另一輛車，也是送蠟燭來的。當我們駛向另一個路口，看到另一名盡忠職守的警察站在那裡指揮交通，我們同樣也看到了他的身邊被一圈燭光包圍。

那一場停電並沒有持續很久，大約深夜十一點左右就恢復供電。而就在那一夜，我們除了體會到正常供電真是幸福的事，更感動於這是一座充滿愛心的城市，迄今難忘。

精華 FAQ

  • 他們先把平日當擺飾的蠟燭拿來照明，再用暱稱「小傢伙」的迷你瓦斯爐煮火鍋，讓全家在停電時仍能安心吃晚餐、維持生活所需。

  • 因朋友得知後前來借用，之後又在左鄰右舍之間接力流轉，讓許多家庭都能用它煮晚餐，形成一個溫暖的共享與互助循環。

  • 她看到全城黑暗中仍有警察堅守崗位，還有市民開車送蠟燭為警察增亮燭光圈，因而感受到這座城市不只停電短暫，更充滿愛心與善意。

加拿大

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