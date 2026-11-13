AI摘要 文章摘要整理： 鄰居John猝逝後，番石榴樹見證老街的人情與變遷；新主人雖改造院子，果香與記憶卻始終留在作者心中。

John走得很突然。那天清晨，我們被一陣陣尖利的救護車警笛聲吵醒，從窗戶看出去，對面房子門口，停著一輛閃著藍色警燈的救護車。不一會兒，幾個救護人員抬著擔架出來，Linda穿著睡衣、頭髮凌亂地跟在後面。

再次見到Linda時，她整個人像是瘦了一圈。「John走了，心肌梗塞。」Linda紅著眼眶，聲音微顫，「醫師說，John走的時候沒有痛苦。」那個又高又大、樂於助人的John就這麼走了嗎？我緊緊擁抱了一下Linda，除了「I'm so sorry」之外，竟然一時語塞，不知道該如何安慰她才好。

我們這條街不長，街道兩旁各有五棟住宅。和加州 大多數住宅區一樣，一人高的木籬笆圍出各家的院子，沿著籬笆種植各種果樹和花木，水果熟透的時候，空氣裡都帶著一股甜絲絲的果香。

我們搬來時，John和Linda已經在那棟房子裡住了二十多年。那是個周六的午後，John正推著隆隆作響的割草機。看見我們的搬家車，他關掉割草機，跨過街道，大聲招呼道：「Hello，新鄰居。我是John，就住在對面。」

過了幾天，John和Linda來串門，還帶來一籃他們家院子裡新摘的番石榴和檸檬。我平生第一次認識番石榴，約拳頭大小的青皮果實，捧在手裡硬硬的、沉甸甸的，湊近聞聞，有一種陌生而濃郁的香氣。「還得再放幾天。」Linda說，「現在吃起來有點澀，等捏著軟了，青皮泛出微黃，更好吃。」

John去世後，Linda賣掉房子，搬去和女兒同住，房子上市不到一周就掛出「Sold」牌子。新主人是一對年輕的亞裔夫妻，他們深居簡出，難得見到身影。一天恰好在信箱旁遇見了，我主動上前報上姓名，做了簡單的自我介紹。他們停下腳步，微笑著點頭回答：「你好。」男子說：「我叫Jerry，這是我的妻子Emily。」我們互相寒暄了幾句，然後各自回家。

沒過多久，他們請來園藝公司翻修院子，在推土機的轟鳴聲中，後院的游泳池被填平、花木被拔除、草坪被鏟掉，全部丟進一輛巨大的垃圾清運車。院子裡新鋪上了人工草坪，種了一圈常綠灌木，房子的進出口安裝上LED感應燈，屋簷下安裝了保全攝影機，每當有人走過，便會發出「你正在被錄影」的警告聲。

院子裡的番石榴樹倖存下來，果子成熟時，風一吹，就撲簌簌掉得滿地都是，熟透的番石榴在地上慢慢腐爛，散發出讓人心醉的香氣。園丁來整理院子時，把果子連同落葉、殘枝一起掃進垃圾桶裡。

在街上遇到Emily時，我指著地上的果子順口道：「這果子挺好吃的，掉了一地真可惜。」她看了一眼滿樹的果實，淡淡地笑了笑：「哦，我們不太習慣它的味道，準備請人把樹砍掉，種棵枇杷樹。你要是喜歡，隨便摘吧。」

那之後，每天傍晚散步經過，我會隔著籬笆隨手摘兩個。我已經漸漸喜歡上了番石榴，喜歡它淡粉色的果肉，喜歡它熱帶水果特有的香味。

生活變遷，我們後來搬離了那個城市。幾年過去，每次在超市看到番石榴，我總會停下來，聞聞那股熟悉的香味，眼前彷彿又浮現那條安靜的小街，John站在草坪上朝我們揮手，Linda提著一籃子剛摘的番石榴，笑著說：「再放幾天。」

那棵番石榴樹後來被砍掉了嗎？那裡現在有一棵枇杷樹嗎？雖然相距不過幾十英里的距離，我卻再也沒有回去過。