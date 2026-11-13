AI摘要 文章摘要整理： 一對年逾八旬的夫妻在倫敦自由行時，靠著旅館櫃檯、地鐵乘客與熱心先生協助，順利抵達塔橋並見識其開合原理。

今年十月初，有機會到英倫三島旅遊，在倫敦期間，導遊帶著我們參觀了不少景點。有一天下午是團員們自由活動的時間，家中老爺突發奇想，要去倫敦的塔橋（Tower Bridge）看看。

離開旅館前，拿到櫃檯小姐從網上列印倫敦地鐵 路線圖後，老夫妻倆興致勃勃上路，從旅館步行到最近的「維多利亞站」搭地鐵，開始我們的歷險。

不知倫敦地鐵平時是否也像台北捷運一樣，經常人來人往？當天車廂裡人擠人，我們剛好站在兩名年輕女孩子面前，她們很有禮貌地要起身讓座位給我們，我們推辭並道謝後，只請她們，在列車到達「國王十字聖潘克拉斯站」時提醒我們一聲，我們好下車換北線前往塔橋。

沒想到，站在我們身旁的一名先生聽了我們的對話之後，告訴我們，他也要去塔橋附近辦事，跟著他走就行。

下了維多利亞線，我們亦步亦趨，緊跟著這明名好好先生的身後，像走迷宮似的轉來轉去，深怕跟丟了。坐上北線車後，我們隨著那名熱心先生到同一站下車，往出口方向走去時，他很客氣地對我們說，很抱歉，因為他要去的地方和我們不是同一個方向，所以沒有辦法送我們到塔橋。但是，他告訴我們不用擔心，出了車站，只要往河邊走去，就可以看到塔橋了。

我們沿著泰晤士河往塔橋的方向走時，一路上看到不少旅客之外，塔橋上更是人車熙攘。上了橋，在耳邊車水馬龍的喧鬧聲中，我們試著在人群裡，從橋的這一頭走向橋的另一頭。有意思的是，我們還看到一群大人小孩，爭先恐後地紛紛站在橋中央的一條線上留影。

細看之後才想起來，每當泰晤士河上有大型船隻要從塔橋下通過時，橋上完全封鎖，不能有任何人與車輛。接著，橋中央的兩片牆身，就像我們平日所看到的「開合橋」一樣，緩緩地向上升起，好讓橋下船隻順利駛過。後來從網上知道，塔橋是應用我們常見的蹺蹺板原理，靠「電動液壓系統」來開合的「上開橋」。人生真的學無止境，隨時隨地都能學到新的東西。

年過八十的我們，在塔橋上盡興走了一趟後，順著來時的方向，平安回到旅館。開心和疲憊之餘，非常感謝旅館裡的櫃檯小姐、地鐵上讓位的年輕女孩，和帶著我們抵達倫敦橋站的那名先生。沒有他們的愛心幫忙，我們就不可能有這麼一趟值得回憶的「倫敦塔橋歷險記」。