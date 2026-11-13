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老的困惑

安老師
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AI摘要

文章摘要整理：

作者以幽默自省的口吻，描寫人如何在旁人讓座、票價優惠與外貌變化中突然意識到自己變老，並認為老與年輕各有其好壞，最後表明仍想專心寫作。

人類是靈長類動物，因大腦發達，有思維、能計算，和一般動物不同。這不一定是好事，你看馬廄裡的馬，牛棚裡的牛，牠們不會思維，不知道自己幾歲，也都活得好好的。而人從出生那年開始，一年給自己加一歲，加得多了，知道老之將至，徒生傷悲。如果人不會計算，是不是可以像動物一樣，不會老？不會傷悲？讓我困惑。

一般人的老是悄悄而來，我卻是驟然變老。一天早上起床，盥洗完畢後刮鬍子，發覺鏡子裡有一個頭髮斑白、老態龍鍾的人。看起來既熟悉又陌生，驚訝地發現，鏡子裡的人是我，我就這樣變成老人了。

「老」早有徵兆，不是對鏡才知道。如果觀察力敏銳，從別人對你態度的微小改變就可察覺。我常搭市內公車去社區健康中心游泳，六十多歲後，一上車，就有人起身讓座，怕我尷尬，似乎用眼神說：「老伯，您請坐。」這使我吃驚。

到七十多歲，這已成為常態，有時車太擠，沒人讓座，我會盯著年輕人看，現在年輕人有禮貌，沒多久就不好意思地站了起來，「多謝」，我會客氣地對他道謝。我不是霸凌，也不是倚老賣老，是腿沒力氣了，一摔就要摔進急診室，千萬不可造次。

有時是旁人說起，才知道自己老。家住馬里蘭州洛克維爾市（Rockville），有次乘捷運到窗口買票時，售票員客氣地問：「老先生，買半票嗎？」我多心，總覺得他提醒我老了，可享受老人優惠了。有次去參觀博物館更誇張，門口收票員直接說：「你進去，不用買票，超過六十歲規定免票。」我高興省了幾十塊，但不開心他提醒我已經老了。

退休後，有一陣子閒來無事在社區學校教中文，一名坐前排、眉清目秀的女學生，專心聽得入神，讓我暗自欣喜。一天下課，她過來說：「你這樣有學問又風趣的男人最討人喜歡。」這句話挑動了我的心，讓我忘了我是誰，她接著說：「我媽最欣賞像你這樣的人。」沒聽錯，是她媽，不是她！我和她媽同一個輩分，還遐想什麼，只好幽默地說：「唉，真可惜，妳媽已經結婚了。」

老，代表成熟、優雅、通達、慈祥，也意味著遲鈍、退化、衰弱。年輕則精力無窮、意氣風發，卻流於淺薄冒失。年輕與年老，各有各的好，也各有各的不好。

有人說，當你胸無大志，不再想做什麼事，那是你老了。我早已胸無大志，但我不老，因為我還胸有小志，就是退休後寄居在馬州洛城專心寫作，我不會妄想寫得像高行健、莫言一樣拿諾貝爾文學獎，只求能沉浸其中，寫得快樂，一直寫到我真的老了。

精華 FAQ

  • 因為人類會從出生起不斷替自己加歲數，知道老之將至便容易產生憂傷；作者對比不會計算年齡的動物，覺得牠們似乎活得更自在，也因此引發對「老」的困惑。

  • 包括搭公車時常有人起身讓座、買票時被問是否買半票，以及參觀博物館時被直接告知可免票；這些看似禮貌的提醒，都讓作者明白自己已被視為老人。

  • 作者認為老代表成熟優雅，也伴隨衰弱遲鈍；年輕則有活力卻易冒失。雖然自認胸無大志，但仍有小志，就是退休後安心寫作，一直寫到真正變老。

馬里蘭州

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一句話的樣子

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