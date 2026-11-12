AI摘要 文章摘要整理： 作者與友人於加州校園邂逅銀杏秋色，觀葉、撿白果、拍照留念，最後將銀杏葉夾進書頁，將一場異鄉秋遊化作溫暖回憶。

友人發來一幀小照，書卷間靜靜夾著一枚銀杏葉，形如小巧折扇，扇沿暈開一層燦然鎏金，葉身泛出溫潤淺黃。望著這枚浸染書香的葉片，只覺清雋雅致，令人心生好感。

友人見我對這枚銀杏葉頗為動心，便說起她住處附近的沙城校園內栽有銀杏。我旅居加州 多年，竟不曾知曉此地也有這種樹木，亦從未到訪這所校園。於是我們相約，趁一個秋光晴好的日子，一同去領略這異鄉難得的銀杏風姿。

清晨出門，空氣帶著幾分清爽涼意。異國的校園少了幾分喧囂，校舍規整，樓宇錯落，四下靜謐。沿一條幽深小徑緩步前行，道旁草木漸漸染上深淺不一的秋意，友人抬手指向前方：「這便是銀杏。」

道路兩側均有十餘株銀杏巍然並立，枝葉扶疏。扇形葉緣被秋陽鍍上淡金，風來，光影在枝葉間搖曳，淡淡的草木氣息漫溢開來。熟透的白果自枝頭墜落，簌簌散落一地，踩上去，是細碎柔和的窸窣聲響。眼前這番景象，心底不由漾起一陣意外的欣喜，這是只在故土文字裡讀到過的樹木，竟在異域真切相逢，一番滋味在心頭。

正駐足凝望，友人拉我至樹下，為我拍下幾張與銀杏樹相伴的照片，也記錄下這條小徑獨有的秋景。融融秋意，既定格於鏡頭，也靜靜存於心間。

她告訴我，地上的白果可以撿拾回家，只是白果外層肉質果皮汁液刺激性很強，接觸皮膚容易造成灼痛紅腫，處理時務必要戴上手套。裝袋後紮緊袋口，帶回家搓破外層果皮，再開袋，以筷子揀出果仁，反覆淘洗乾淨。晾乾之後，不論煲粥還是入菜，都是不錯的食材。

恰好我包裡備有一個購物用的薄塑料袋，我們俯身撿拾，很快便裝了滿滿一袋。歸家之後，便按友人所說的方法處理，過程並不繁瑣。燈下攤開錫紙盤，洗淨的白果靜靜鋪陳其上，泛著瑩潤光澤，我拍了照片發給友人，隔著螢幕，彷彿仍能體會彼此的欣然笑意。此行初衷只為觀賞秋色，意外收穫一袋白果，算是秋日的一份饋贈。

離開校園時，我摘了幾片銀杏葉收好，回到家中，將它們夾進書頁。世間風物，讀盡紙上描述，終究抵不過親身相逢。採一葉，攬一地金黃，留存一幀影像，這場發生在沙城校園的秋日邂逅，便釀成銀杏清歡，妥藏一段秋的相逢。