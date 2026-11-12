我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

胰臟癌不只與基因有關 醫揭代謝警訊：血糖突升、體重下降要注意

結縭41年妻隱身幕後助創業 黃仁勳認出軌 洛莉面臨婚姻風暴

誰的夢想

叢中笑
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

一位第一代移民母親在女兒質問下，回望自己為生存與養育而放棄夢想的過往，最終體悟應讓孩子追尋真正屬於自己的未來。

幾年前的聖誕節假期，正在哈佛大學讀二年級的大女兒回家過節。一天中午，我和兩個女兒母女仨人一起去北加州的聖塔羅莎市（Santa Rosa）一家常去的越南餐館吃飯。

停好車後，我們一起朝著餐館的方向走去。這時，走在我後面的大女兒突然問我：「媽媽，我有一個問題，不知該不該問您？」我隨口說：「一家人有什麼不能問的，說吧！」接著，大女兒問道：「自從我進了哈佛以後，我覺得您比我更高興。那進哈佛究竟是您的夢想，還是我的？」

在教育孩子成長的過程中，由於她們的父親去世較早，幾乎是我一個人把她們姊妹倆拉扯大。在我的記憶裡，我從來就沒有答不上來她的問題的時候，而今天面對大女兒的問題，我卻是張口結舌，無言以對。後來幾天，我都在反覆地捫心自問：「進哈佛，究竟是不是我的夢想？」

三十六年前，我懷揣著五十美元，抱著一腔熱血踏上了美國的土地。當時，我在大學修課，在校外打工。在家庭、學業、工作的撕扯下，最終我還是放棄了我最初的夢想，敗給了一日三餐的柴米油鹽。

等女兒們一個接著一個出生後，我必須坦誠地說，我把自己最初的夢想化作教育孩子們的全部動力，傾注我所有的時間、精力、能力，一心一意地投入。

前陣子，我在網上看到了杜克大學今年畢業典禮上，一名越南裔畢業生的演講，頓時讓我淚流滿面，泣不成聲。這個演講像是一面鏡子，讓我看到了「可憐天下父母心」。原文：「每個父母對孩子的托舉，是父母幫助孩子走向更遠的世界，感恩是孩子幫助父母找回曾經的自己。孩子的夢，就是父母的夢。大步去追夢吧，為自己做夢，也為那些無法做夢的父母去做夢。」

幾年後的今天，我想我找到了這個問題的答案。在生存面前，我們這些第一代移民早就失去了做夢的權利。為了孩子，我拚盡全力，甘願把自己墊在最底層，咬著牙也要把孩子托舉到一個我們這一輩子都無法企及的平台。因為我們知道，有些路自己走不到了，但希望孩子們能走到；有些夢自己來不及完成，但希望孩子們能替我們完成。

大女兒從哈佛畢業幾年後，小女兒也從柏克萊加大的商學院畢業了。我多麼想告訴我親愛的女兒們：如果你們的大學夢裡有媽媽的影子，那是因為媽媽曾經忘我地把全部的希望都放在了你們身上。但從今天開始，那些夢想不再屬於我，它們屬於你們自己。請勇敢地去追尋你們真正想要的人生，去看更大的世界，去過我從未過過的生活，去完成那些屬於你們自己的夢想。

精華 FAQ

  • 因為女兒發現，自己進入哈佛後，母親比她還要更興奮，讓她開始思考這份成就究竟是自己的目標，還是母親多年投射在她身上的期待。

  • 她是第一代移民，帶著有限資源到美國求學、打工、顧家，在家庭與生活壓力下放棄了原本的夢想，只能把全部心力用來養育孩子。

  • 文章要傳達的是，父母可用一生托舉孩子，但孩子終究要走自己的路；若大學與成就裡有父母的影子，也應把夢想還給孩子，讓他們追尋真正想要的人生。

越南 聖誕節 哈佛大學

上一則

故宮南院漁樂圖特展 品味畫家筆下理想生活

延伸閱讀

誰帶我回家

誰帶我回家
冰箱裡的美國夢

冰箱裡的美國夢
萬聖節趣談

萬聖節趣談
雪中走來的女子（三）

雪中走來的女子（三）

熱門新聞

天母，我們最初的家

2026-11-05 01:00

急診的鐵石心腸

2026-11-07 01:00
（圖／王孟婷）

有捨才有得

2026-11-05 01:00
入伍前的大表姊。（圖／王正方提供）

我們在杭州

2026-11-09 01:00
圖為2025年6月9日，日本藝術家奈良美智在英國倫敦海沃德畫廊舉辦的歐洲最大規模的個人回顧展上接受訪問。路透

奈良美智的大眼睛女孩 為何讓億萬富豪與Z世代同時發瘋？

2026-11-09 13:35

五十肩親歷記

2026-11-07 01:00

超人氣

更多 >
黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁

黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁
半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名

半年前示警黃仁勳和黃樂關係 31歲放空客一戰成名
黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲

黃樂「中學嫩照」流出：湖南人、年紀小黃仁勳14歲
民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加

民主黨聯邦參議員提案：開放紅藍卡讓50歲以上民眾參加
黃仁勳桃色醜聞掀陰謀論 分析師：幕後疑似政治運作 恐爆出更多黑料

黃仁勳桃色醜聞掀陰謀論 分析師：幕後疑似政治運作 恐爆出更多黑料