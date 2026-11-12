AI摘要 文章摘要整理： 一位第一代移民母親在女兒質問下，回望自己為生存與養育而放棄夢想的過往，最終體悟應讓孩子追尋真正屬於自己的未來。

幾年前的聖誕節 假期，正在哈佛大學 讀二年級的大女兒回家過節。一天中午，我和兩個女兒母女仨人一起去北加州的聖塔羅莎市（Santa Rosa）一家常去的越南 餐館吃飯。

停好車後，我們一起朝著餐館的方向走去。這時，走在我後面的大女兒突然問我：「媽媽，我有一個問題，不知該不該問您？」我隨口說：「一家人有什麼不能問的，說吧！」接著，大女兒問道：「自從我進了哈佛以後，我覺得您比我更高興。那進哈佛究竟是您的夢想，還是我的？」

在教育孩子成長的過程中，由於她們的父親去世較早，幾乎是我一個人把她們姊妹倆拉扯大。在我的記憶裡，我從來就沒有答不上來她的問題的時候，而今天面對大女兒的問題，我卻是張口結舌，無言以對。後來幾天，我都在反覆地捫心自問：「進哈佛，究竟是不是我的夢想？」

三十六年前，我懷揣著五十美元，抱著一腔熱血踏上了美國的土地。當時，我在大學修課，在校外打工。在家庭、學業、工作的撕扯下，最終我還是放棄了我最初的夢想，敗給了一日三餐的柴米油鹽。

等女兒們一個接著一個出生後，我必須坦誠地說，我把自己最初的夢想化作教育孩子們的全部動力，傾注我所有的時間、精力、能力，一心一意地投入。

前陣子，我在網上看到了杜克大學今年畢業典禮上，一名越南裔畢業生的演講，頓時讓我淚流滿面，泣不成聲。這個演講像是一面鏡子，讓我看到了「可憐天下父母心」。原文：「每個父母對孩子的托舉，是父母幫助孩子走向更遠的世界，感恩是孩子幫助父母找回曾經的自己。孩子的夢，就是父母的夢。大步去追夢吧，為自己做夢，也為那些無法做夢的父母去做夢。」

幾年後的今天，我想我找到了這個問題的答案。在生存面前，我們這些第一代移民早就失去了做夢的權利。為了孩子，我拚盡全力，甘願把自己墊在最底層，咬著牙也要把孩子托舉到一個我們這一輩子都無法企及的平台。因為我們知道，有些路自己走不到了，但希望孩子們能走到；有些夢自己來不及完成，但希望孩子們能替我們完成。

大女兒從哈佛畢業幾年後，小女兒也從柏克萊加大的商學院畢業了。我多麼想告訴我親愛的女兒們：如果你們的大學夢裡有媽媽的影子，那是因為媽媽曾經忘我地把全部的希望都放在了你們身上。但從今天開始，那些夢想不再屬於我，它們屬於你們自己。請勇敢地去追尋你們真正想要的人生，去看更大的世界，去過我從未過過的生活，去完成那些屬於你們自己的夢想。