AI摘要 文章摘要整理： 作者以家長兼評委身分參與矽谷中學生科技大賽，見識學生作品水準與評審標準差異，並認為參賽重在能力培養而非獎項結果。

今年女兒在科學老師的鼓勵下，決定參加一年一度的加州矽谷 地區（Silicon Valley）中學生科技大賽。為了鼓勵女兒，同時湊湊熱鬧，我也報名做競賽評委。一接到錄用通知，我首先參加了線上培訓，內容主要是鑑別造假，特別是利用AI造假。

比賽當天，我一踏入會場，就見人山人海，一千多名學生、老師、評委、義工濟濟一堂。慢步走到展區，我參與評審的十個項目，都屬於高中十一年級化工／環境組別。一一看過去，展板上每個項目都做得結構完整、有模有樣，有的配有顯微鏡照片、X光繞射圖；有的則擺上實驗用的機器人、化合物模型，看起來不輸大學生科研成果。

不過真正的差別，是在學生開始講述內容和交流提問之後。有的學生顯然經過精心準備，熟練得像在進行演講；有的學生則束手束腳，只是機械地讀海報上的內容；也有少數學生自由發揮，充滿熱情，滔滔不絕，愈講愈多。這種差別很難量化，卻能夠立即決定評委的第一印象。

從課題上來講，我評審的這十個項目內容五花八門，難易程度也天差地別。比如難度最高的一個項目中，學生用新方法合成了一種催化劑，並展示了X光檢測的晶體結構圖。這樣的設備通常只存在於大學實驗室，高中幾乎不可能配備。我詢問數據來源，學生立刻坦率回答，材料是由外部實驗室檢測後，再把圖譜發給她。我沒有繼續追問，但顯然這個項目的獨立性讓人存疑。

另一個項目看似「家常」，卻十分實用。一個學生注意到很多食物都有保存期限，過期即被丟棄，造成大量浪費，於是設計了一個裝置，判斷過期食物是否真的變壞。他根據食物腐爛時往往會釋放含硫、含氨的有機物，利用感測器檢測食物釋放的氣體濃度，再結合數據模型進行判斷。這個項目難度也許不高，卻涉及食品、化學、統計、電子等多個領域，更考驗學生的真實動手能力。

比賽接近尾聲時，我們評委需要給十個項目排出名次。這時才發現，由於缺乏統一標準，大家的判斷差別很大：有人看重項目整體是否科學嚴謹，有人在意原始數據是否完整詳細，有人則更關注學生現場的交流情況。不得不說，最後草草產生的排名帶有很大隨機性。對於明顯優秀的項目，大家還算有共識，但對於組裡第二、三名次的選擇，就缺乏足夠的商榷。

不過完整走完一趟流程後，作為參賽學生的家長，也作為評判比賽的評委，我收穫良多。參加科技大賽對中學生來說，確實是一次很好的鍛鍊的機會：從選題、實驗，到分析寫作，每一步都在訓練他們如何發現問題、解決問題，以及如何解釋結果，如何和評委交流。尤其重要的一點觀察是，學生們如果想要在科學領域中真正走下去，為比賽而做項目的性價比並不高，還是要基於長期興趣的自然延伸。

而從評委的角度看，比賽結果帶著不少偶然性，得不得獎其實很隨機。學生和家長們應該放下「衝獎」的心態，而是更著重於這一過程中得到的訓練和能力。今年的矽谷中學生科技大賽就此結束，希望我和女兒來年再戰，繼續有收穫。