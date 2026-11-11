AI摘要 文章摘要整理： 作者在紐約臨時買票觀看百老匯音樂劇《MJ》，透過多首經典歌曲與精湛表演，感受麥可傑克森舞台魅力與其榮耀背後的孤獨壓力。

上周到紐約遊玩，原本並沒有安排觀看百老匯 音樂劇，沒想到，閒逛時走到時報廣場 ，恰好看到有人排隊購票。聽工作人員介紹，一部以流行樂天王麥可傑克森（Michael Jackson）為主角的音樂劇「MJ」很值得一看，幾名看過演出的遊客也極力推薦。心念一動，我便買下了隔天下午的戲票。

演出時間一到，觀眾席燈光漸暗，舞台燈光驟然亮起，一曲「Beat It」激昂奏響，音樂劇正式拉開序幕。

當那個身穿白色T恤、白色長袖襯衫、黑色長褲，腳踩黑皮鞋、露出標誌性白襪，頭戴黑邊白禮帽、留著細細馬尾的人出現在舞台上時，明明知道他並不是真正的麥可傑克森，全場卻依然瞬間沸騰。我也被這股熱烈的氣氛感染，眼眶竟不知不覺濕潤了。

劇場內不允許拍照錄影，可當「Thriller」的旋律響起，那種彷彿能讓全世界跟著舞動的魔力再次降臨。台下有人忍不住拿起手機，想要記錄這精采的瞬間，引得工作人員不停上前制止，也擋住了我這個認真觀劇者的視線。

一個半小時後，中場休息，我一邊忙著拍攝舞台，一邊回味上半場的精采。下半場開始，燈光漸暗，舞台驟亮，熟悉的「Billie Jean」旋律響起，MJ緩緩舉起戴著閃亮手套的右手，那個經典的動作重現舞台，又一次驚豔全場。就這樣，一首又一首經典歌曲接連登場，台上台下彷彿形成了奇妙的呼應。

而真正讓我心頭一震的，是下半場再次完整演繹「Thriller」的場景。

上半場演繹「Thriller」部分音樂時，劇情提到了一九八四年─那是MJ音樂事業的高峰時期。到了下半場，他已從年輕的表演者成長為站在世界之巔的天王，卻也不得不承受愈來愈沉重的壓力。看著舞台上的他隨著「Thriller」的音樂傾盡全力地舞動，甚至一次次前傾四十五度，我忽然生出一種難以言說的感慨。

那一刻，這首曾經象徵著輝煌與突破的經典之作，彷彿也成了他寫給自己的「挽歌」。榮耀與孤獨、輝煌與重壓，交織在一起，令人不勝唏噓。

「MJ」並不是一部完整的麥可傑克森傳記，卻不得不佩服編劇的巧思。劇情以排練為主線，巧妙地串聯起他的成長與創作歷程，以及對舞台表演近乎極致的追求。我們在一首首耳熟能詳的經典歌曲中，窺見了舞台光環背後的他，也感受到一位藝術家對完美的執著。

演員的精湛表演更是無須多言。除了歌聲與舞姿神似MJ，就連說話時輕聲細語的語氣，也模仿得惟妙惟肖。排練場景中，當MJ最後亮相，輕聲抱怨樂隊一句「有點慢」時，那神態與語氣都拿捏得恰到好處，惹得全場會心一笑。

而童年、青年、中年的MJ同台出現，更是令人叫絕。三個不同年齡階段的他，在同一個舞台上交會，既展現了藝術家的創作軌跡，也讓人感受到歲月流轉中的延續與傳承。

原本只是紐約行程之外的一次臨時決定，卻意外收穫了一場視聽盛宴。如果你也來到紐約，真心推薦去看一場「MJ」，即使從未親眼見過他，也會在音樂響起的那一刻，讓你發現：他從未離開。