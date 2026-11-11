AI摘要 文章摘要整理： 作者在半月灣南瓜藝術節中，意外邂逅致敬老鷹樂隊的鄉村三重奏，在南瓜、攤位與人群共舞的節慶裡，留下難忘的音樂回憶。

半月灣 （Half Moon Bay）位於北加州 太平洋海岸邊，以如詩如畫的海濱田園風光聞名。每年秋天，享譽海內外的「半月灣南瓜 藝術節」更為這座海濱小鎮增添了豐收的喜悅。久聞南瓜節的大名，今年終於和先生得以前往，一睹秋日盛景。

一路穿行在廣闊起伏的橙色田野間，遍地金黃的南瓜與秋日陽光交相輝映，豐收的氣息撲面而來。我們一大早便來到了半月灣，主街兩旁早已設好了各式攤位，展現眾多藝術家精巧的手工藝作品，琳瑯滿目，令人目不暇接。

不僅如此，主街旁還有一個美食廣場，南瓜餅、南瓜捲、大蒜馬鈴薯條、烤馬鈴薯、玉米熱狗等各種美食應有盡有。其中不少高中樂隊和童子軍透過販售美食募款，想起兒子當年也曾參加高中樂隊，並為童子軍募款，我們便決定一邊品嘗美食，一邊用實際行動支持這些年輕人，也藉此更深入地體驗南瓜藝術節。

因為需要支付現金，我們先到附近的銀行取錢。這時，一陣動聽的美國鄉村音樂傳來，我們循聲而去，只見三名鬚髮斑白的音樂人坐在露天舞台前，一邊彈著吉他，一邊歌唱。他們穿著最平常的格子襯衫和牛仔褲，戴著牛仔帽或鴨舌帽，好像不是在表演，更像是幾位朋友聚在一起自娛自樂。

雖然是第一次聽到他們的歌聲，卻被那真摯而充滿熱情的演唱深深打動。於是，買了美食之後，我們又回到樂隊前，坐下來繼續欣賞他們演繹的鄉村音樂。

這是我們第一次如此近距離地現場欣賞美國鄉村音樂。在輕鬆愜意的氣氛中，這樣面對面地聆聽，歌聲彷彿更加真切，也更容易在心底產生共鳴。愈來愈多的遊客被歌聲吸引過來，有人席地而坐，有人站在一旁輕輕打著拍子，幾名遊客甚至伴隨音樂的節奏，在他們面前的空地跳起舞來，陶醉在音樂中，放飛自我。

那一刻，舞台與觀眾之間彷彿沒有了界線，音樂把陌生人自然地連在了一起。沉浸在如此自然、真摯而富有感染力的歌聲中，不知不覺，兩個小時悄然流逝。

我平時並不是一個刻意追星的人，卻不禁對這幾名大叔級的音樂人產生了好奇心，於是忍不住拿出手機查了一下他們的資料。原來，他們是二○一五年成立的「午夜飛行者」（Midnight Flyer），一支專門致敬老鷹樂隊（Eagles）的原聲三重奏，難怪那熟悉而優美的和聲如此令人著迷。

那個秋日上午，我們意外地被一陣歌聲留在了半月灣的街頭。三把吉他，真摯的歌聲，還有隨樂起舞的陌生人……這個南瓜節送給我們的，除了秋日豐收的色彩，還有一場意外而美好的音樂邂逅，為南瓜而來，因歌聲而留。