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想吃就做吧

鄒篤岑
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AI摘要

文章摘要整理：

作者在健康顧慮與口腹之慾之間反覆掙扎，最後靠自己動手做饅頭並搭配五花肉，體會到把握當下、適度享受生活的珍貴。

我喜歡吃饅頭。白白胖胖、熱騰騰的饅頭，掰開來，裡面鬆軟，光是看著就讓人歡喜。可是，饅頭主要成分是碳水化合物，吃多了可能影響血糖，每次想吃，心裡總要掙扎一番：想吃，怕吃了對身體不好；不吃，卻又惦記著那股麵香。

前些日子，我決定不再光想，自己動手做饅頭。

上一次做饅頭，發酵不夠理想，蒸出來的成品不夠鬆軟；這一次，我調整了方法，在蒸鍋裡放上熱水，幫助麵糰發酵。過程中不斷觀察、調整，總算蒸出一鍋模樣漂亮、口感鬆軟的饅頭，心裡的成就感真是筆墨難以形容。

趁著饅頭還熱，我搭配自己做的嫩燒五花肉，開開心心地吃了一頓。五花肉嘛，當然也是健康報導裡常提醒人們少吃的食物，可是，當熱饅頭配上香嫩的五花肉，吃得滿足又愉快時，我真覺得自己像個上帝的寵兒。

童年時，生活條件不好，有時連吃飽飯都不是理所當然的事，那時候，哪裡敢想什麼美食？只要有飯吃，就已經很好了。

如今生活安定，想吃什麼可以自己做，反而因為各種健康資訊，這也不敢吃，那也不敢碰，豈不是有些矛盾？健康固然重要，生活的樂趣也同樣重要，何不在注意健康的同時，適度放縱一下自己，享受一頓真正想吃的美食呢？

近來，幾個同齡朋友相繼離世，讓我感慨人生無常。一次朋友聚會，大家聊了許多家常，聊到最後，彼此竟有了相同的想法：「好好享受人生吧。」趁著還能吃、能喝、能走動，就去做自己喜歡的事，別等到牙齒不好了、腿腳不靈便了，甚至只能坐在輪椅上，才後悔當初有太多顧慮。

前陣子，我因為手肘骨折住院，也看到病房裡不同的病友，各自承受著不同的病痛。看到這些情景，我更加覺得，趁著自己還能走進廚房，親手做出喜歡吃的東西，就應該好好享受這份生活的樂趣。想吃饅頭，就自己動手做；做好了，就趁熱好好享用。偶爾放縱一下自己，不是要忽略健康，而是不想讓擔憂占去生活裡所有的快樂。

饅頭還是那個饅頭，能親手做出自己喜歡的味道，再好好吃上一頓，就是一件令人滿足的事。

精華 FAQ

  • 因為他一直喜歡饅頭，卻又擔心碳水化合物和血糖問題，常在想吃與不吃之間掙扎。最後他不再只顧著想，而是親自下廚，滿足口腹之慾，也享受完成作品的成就感。

  • 上一次因發酵不夠理想，蒸出來的饅頭不夠鬆軟；這一次作者調整做法，在蒸鍋裡放熱水幫助麵糰發酵，過程中不斷觀察與修正，終於做出外觀漂亮、口感鬆軟的成品。

  • 文章認為健康固然重要，但生活樂趣也不該被過度擔憂吃掉。趁著還能走動、還能下廚、還有能力品嘗時，應適度放縱自己，珍惜當下，別等失去機會才後悔。

血糖

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