AI摘要 文章摘要整理： 作者離台多年後返鄉走訪魚路古道，沿途屢獲年輕人、司機與長者熱心相助，讓他深刻體會台灣最令人懷念的是濃厚的人情味。

離開台灣四十多年，每次回家，最讓我懷念的不是夜市小吃，也不是名勝風景，而是那份濃濃的人情味。

今年五月回台探親時，我和老廖相約去走陽明山魚路古道。老廖是我老友的高中同學，雖然我們從未謀面，卻因為同樣熱愛爬山，在電話裡一聊便十分投緣。隔天上午九點，兩個加起來超過一百歲的海外山友，第一次在士林捷運站碰面，擁抱、自拍、寒暄之後，我們興沖沖地搭乘小十五公車，準備前往擎天崗。

站牌前已有十多人等車，公車進站時，車廂裡早已擠得像沙丁魚罐頭，大家面面相覷，眼看就要被留在原地。就在這時，一名戴著眼鏡、斯斯文文的年輕人大聲喊道：「請大家往後面走一點。」神奇的是，車上的乘客真的往後移動，原本看似沒有空間的車廂，竟然把所有等車的人都塞了進去。

上車後，我們和這名年輕人聊了起來。原來他是魚路古道的常客，這天特地陪女友到擎天崗野餐。他不僅仔細告訴我們古道入口的位置，還提醒我們：「林語堂故居今天休館喔。」短短一句話，替我們省下不少冤枉路。

抵達擎天崗後，他和女友還特地陪我們走到「金包里大路」石門前拍照留念，確認方向正確後才放心離開。望著他們的背影，老廖笑著說：「今天有貴人相助喔。」

魚路古道果然名不虛傳，蜿蜒的石階古道穿過濃密樹林，溪流在耳邊潺潺流過，沿途可見古厝遺跡和昔日運魚商旅留下的痕跡。

老廖身材嬌小，腳步卻輕快得像隻山羚羊；我則一路氣喘吁吁地跟在後頭，努力不讓自己掉隊。三個多小時後，我們終於抵達終點。此時已過下午一點，肚子早已餓得咕咕叫，走到站牌一看，下一班公車竟然還要等兩個小時。

老廖忽然朝來車揮了揮手，令人難以置信的是，一輛灰色豐田轎車竟然真的停了下來。在美國生活這麼多年，搭陌生人的便車簡直不可思議，我還在猶豫，老廖已經笑著坐進車裡，我只好硬著頭皮跟著上車。

開車的是名六十多歲的大叔，他露出親切的笑容說：「我每個星期都來這裡泡溫泉，順路載妳們去山莊餐廳吃飯吧。」短短十分鐘後，我們已經坐在餐廳裡，點了油燜春筍、黑白切薑絲嘴邊肉、鯊魚煙……舉起筷子，半小時之內，風捲殘雲，盤底朝天。

吃飽喝足後，我們準備回市區。老廖站在路旁，再度揮了揮手，一輛黑色凌志轎車竟然立刻減速停下。這一次，我連猶豫都沒有，動作俐落地坐進後座。

開車的是個八十多歲的老先生，剛泡完溫泉，正要返回士林捷運站。他熱情地邀請我們上車，一路上和老廖聊得十分投機，我坐在後座，偶爾插上幾句話。抵達士林後，我們連聲道謝，老先生反而笑呵呵地說：「謝謝妳們陪我聊天，我一個人開車其實也有點無聊呢。」

如今我早已回到美國，但每當想起那個午後，三個素昧平生的陌生人，在我們最需要的時候伸出援手，就讓我感到溫暖。這份人情味，正是我最想念的台灣。