AI摘要 文章摘要整理： 作者走訪華盛頓的美國國家航空航太博物館，從飛機、登月與太空歷史展品，感受美國飛行成就被完整保存與銘記。

印度 詩人泰戈爾（Tagore）有一句詩，叫做「天空沒留下翅膀的痕跡，但我已飛過。」這句詩極富美感和哲思，讓人對有限的生命歷程充滿無限的永恆嚮往。然而，近日參觀美國國家航空航太 博物館（National Air and Space Museum），我覺得泰戈爾的這句詩是可以改一改的，叫做：這個國家飛翔的痕跡已被保留，它正在被看見。當然，這只是戲說。

置身於華盛頓特區的這家博物館，給我的第一印象是大，面積大、空間大、展品大。由玻璃、大理石和鋼架構成的現代建築，帶來了兩萬多平方米的陳列展廳，而建築面積達六萬多平方米，是當今世界最大的飛行博物館。

我們都知道世界上的第一次受控的持續動力飛行是美國的萊特兄弟完成的，我們還知道「這只是個人的一小步，但是人類的一大步」，以及哈伯望遠鏡曾拍攝到正在爆發的超新星，那架飛行者一號、那個阿姆斯壯登月的第一步瞬間場面、那張令人感到魂魄震撼的宇宙圖片，都在這個博物館裡展示。

美國各個時代的飛機，除了正在服役的先進軍用機型沒有展出之外，其他如無動力滑翔機、一戰、二戰時期的各種軍機和被美機擊敗的敵對國戰機樣品、民用航空飛機（主要是波音 ）、大大小小的無人機等，可謂展品豐富，應有盡有；不是懸掛空中，就是擺放地面，有的機型還可讓觀眾進入駕駛艙零距離參觀觸摸。

我在波音七四七的駕駛艙裡感到目不暇接，無數的按鈕讓人覺得現代飛行技術實在複雜。雖然許多飛機都有自動駕駛功能，但是如果老天真的給機會讓我在空中管理這麼一架大飛機，我寧願選擇跳傘；因為我自覺完全無法操控如此精密的儀器和機器。

軍機中，我還看到U-2偵察機，這款機型我是知道的，它曾於上世紀五○年代飛臨過中國大陸，我在中國軍事博物館裡見過它的殘骸。

從進門處的登月場面展示開始，美國的航太歷史也在按序展示，像早期的太空衣、阿波羅計畫的登月艙、月球土壤和岩石、太空站複製品、軌道飛行器，還有一九八六年在「挑戰者」號太空梭爆炸中遇難的七名太空人的事蹟。那名女太空人克里斯塔．麥考利夫（Christa McAuliffe），她入選飛行計畫的消息在世界各地傳播的時候，曾給多少女性以美好的夢想；而她遇難的消息又讓無數崇拜者悲傷欲絕。

在展廳一角，我看到了陳納德將軍及其「飛虎隊」的事蹟展板，還有一件飛行夾克，想來也是陳將軍生前所穿（與所有陳將軍的照片上完全一樣）。當年，陳納德將軍率領美國志願航空隊，「為中國的抗戰做出了不可磨滅的貢獻。」（前中共國務委員兼國防部長張愛萍評價）。我心懷敬意，向陳將軍照片深鞠一躬。

天空沒有留下翅膀的痕跡，但他們和她們已經飛過；天空沒有留下翅膀的痕跡，但所有的翅膀都被逐一銘記。在美國國家航空航太博物館的戶外，我昂首看天，心想，浩渺之處，人類的飛行之夢正在繼續延展。