AI摘要 文章摘要整理： 一對住在德州南部的夫妻午後散步時，意外在公園涼亭拍下年輕情侶的求婚現場，並將影片分享給新人，成為珍貴見證。

那天下午，我和先生只是照例出門走走，沒想到，會成為一段愛情的見證者。

我們住在德克薩斯州南部，這裡的天氣以炎熱為主，那天正是這樣的午後，陽光溫溫地暖著，我和先生到家附近的公園散步。城南那座公園我們很熟，中央是一方水塘，水色清亮，養著不少錦鯉；水塘邊立著一座木質涼亭，站在亭裡，可以越過水面，看見遠處的草地。

那天下午，我們照例走上涼亭歇腳。先生拿出手機，本來只是想拍幾段錦鯉游水的畫面，鏡頭順著水面移動時，無意間掃到了草地另一頭。那裡聚著一群人，看起來不像平日裡隨意走動的遊客，倒像是在等待什麼重要的時刻。

下一秒，人群忽然安靜下來，一個年輕男孩走到人群中央，單膝跪地，他的動作帶著明顯的緊張，卻沒有遲疑。陽光在他手中的戒指上閃了一下，女孩隨即捂住嘴，眼睛亮得驚人。我和先生對看了一眼，誰也沒有說話，他沒有停下拍攝，只是把手機握得更穩了一些。

那是一對看起來很年輕的情侶，膚色略深，笑容燦爛。我猜他們大概是墨西哥 裔，在德州 南部，這樣的家庭聚會並不陌生。四周圍著不少親友，有人悄悄抹眼淚，有人忍不住提前拍手，更多的人只是屏住呼吸，看著那個瞬間慢慢發生。

讓我印象很深的是，幾乎沒有人舉起手機，或許是因為太投入了，也或許是因為那一刻並不需要被記錄，只需要被陪伴。而這一切，被完整地收進了先生的鏡頭裡。等男孩站起身，把女孩緊緊抱進懷裡，人群才慢慢散開，重新回到各自的談笑之中。那份喜悅沒有張揚，卻在空氣裡停留了很久。

先生這時才放下手機，猶豫了一下，還是走下涼亭，主動對男孩說：「不好意思，我剛剛拍到了你的求婚。」男孩先是一愣，隨即露出難以置信的表情：「真的嗎？」先生把手機遞給他，男孩看著螢幕，眼睛一下子亮了起來，連聲道謝，立刻與先生交換了電話，希望能收到這段影片。女孩站在一旁，一邊笑，一邊抹眼淚，笑容真實而溫柔。

住在德州這些年，我愈來愈明白，所謂社區生活，並不只是彼此擦肩而過，而是這樣的時刻，在沒有任何安排的情況下，成為彼此人生重要瞬間的見證者。

在這個人人習慣舉起手機的時代，那天下午的鏡頭沒有追逐流量，也沒有刻意表現，只是安靜地對準了一次真誠的提問，和一個同樣真誠的回答。

而我們，只是住在附近，恰好出門，恰好經過，偶然見證了一場愛情。