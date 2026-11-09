AI摘要 文章摘要整理： 作者一家赴黃石自駕時因誤看限速牌被罰，後來弄清是自己忽略了30英里路段，便與家人把失誤化為警惕，讓整趟旅程更安全。

孩子們家在西海岸，平時工作忙；我和太太住在德州 ，與他們相隔兩千多英里，一年到頭見不上兩面；親家兩口子從中國來一趟美國，更是不易。孩子們孝順心細，提前數月籌畫，安排了一趟七天的黃石之行。

我們從猶他州 鹽湖城（Salt Lake City）出發，一行六人，五人手握駕照，出發前大家打趣：「這趟最不缺的就是司機。」租來的是一輛嶄新的雪佛蘭Suburban，兒子主駕，開得沉穩；親家是專業司機出身，接手也穩穩當當。

當天下午，我們跨過州界，進了懷俄明州 。加完油，我說該輪到我了。我一邊開，一邊留意本地的限速，抬頭望去，前方遠處立著一塊四十五英里的牌子，還是悠著點好，我把車速壓在三十九到四十英里之間。

眼看就要到那塊牌子了，後視鏡裡忽然亮起紅藍交替的警燈。我靠邊停下，理直氣壯地向警察解釋：「我看見了四十五英里的限速牌，車速一直在四十英里以下。」警察很客氣，卻很堅決。他告訴我，剛剛經過的那段鎮上的路，限速是三十英里。

我說，我是第一次來貴地，慕名而來，實在不希望一上路就挨罰。他說：「這裡是風景區，人來人往，我也不希望居民和遊客出事。」這話一出，我的申訴就畫上了句點。罰單，一百九十元。

我重新發動車子，慢慢併回車道。車裡六個人，沒有一個說話，只聽得見輪胎壓過路面沙礫的聲音。

大概過了半分鐘，後座傳來兒子的聲音：「爸，你剛才跟警察溝通得挺好的，有理有節，一般人還真做不到。」我「嗯」了一聲，身上暖了一下，可心裡那個疙瘩還在。

那個下午，沿途風景從車窗外一幅幅閃過，我卻沒怎麼看進去。晚飯嚼不出味道，話也少了，偶爾跟著大家笑一笑，也只是不想掃了大家的興。親家始終沒提這件事，這份體貼，反倒讓我更不自在。人家頭一回來美國，我剛接過方向盤，就當著他們的面被警察攔了下來。

夜裡躺在旅館床上，翻過來倒過去，像在烙餅。車裡那半分鐘的安靜又回來了，然後是兒子那句話。我這才想明白：那時候全車人都不知道該說什麼，是他先開了口。也許他真覺得我表現在線，但我也自知：更多的，是他不想讓我陷在那份難堪裡。

梳理前後過程，事情也就清楚了：那塊三十英里的牌子，立在我們轉進加油站之前。我從加油站開出來，只盯著前方那塊四十五英里的牌子，根本不知道身後還有一塊三十英里的牌子。板上釘釘，我也無從辯駁。心裡那塊石頭，反倒落了地。

我把這番心思說給太太聽，她眼睛一亮：「我也是這麼想的。一個人出了問題，一車人都長了記性。不然的話，說不準我們也會犯錯。」我忍不住笑問：「咱們這樣自我消化，是不是有點阿Q？」太太也笑了：「如果這也算阿Q，那也沒什麼不好。」

第二天一早，我們輕裝上路。後面幾天，無論是漆黑的深夜山路、濛濛細雨，還是萬里晴空，誰握方向盤都守著限速，甚至開得有點保守。每到路口或限速變更的地方，總有人提醒一句：「小心，這裡限速還是三十英里。」或者「注意減速，前邊通過村鎮」。七天下來，數千英里，一路平安。

幾個月過去了，黃石公園的山水，處處記憶猶新。而那塊我沒看見的三十英里限速牌，愈來愈高大，也愈來愈清晰。