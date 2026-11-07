AI摘要 文章摘要整理： 作者探望舊鄰居露意絲未果，得知她因跌倒與失智等原因已無法回家，並藉此反思晚年失能後家人與長者共同面對的無常與抉擇。

前幾天下午，我與先生帶了巧克力 去探望原來的鄰居露意絲。在路邊停好車，按門牌找到地址，卻不得其門而入。

那是一棟不大的平房，大門深鎖，從玻璃向內張望，裡面黑漆漆一片，似乎沒有人，四周一片安靜。我心想，或許是自己抄錯了地址，納悶之餘，在門口默默站了一會兒後離去。

露意絲跌倒後，動了髖骨手術。起初她住進一間頗具規模的復健中心，環境明亮舒適，也有醫護人員隨時照顧。我們曾兩次前往探望，以為她不久便能返家，後來卻聽說，她又搬去了另一處輔助生活機構。

幾年前露意絲的先生過世，此後她便獨居。一天半夜她起身如廁，不慎被垂下的床罩絆倒，無法自行爬起，只能用拐杖不停敲打地板，住在樓下的鄰居聽見，打電話叫來了救護車。

露意絲的女兒琳從舊金山 趕來，就近照顧。後來從琳口中得知露意絲新遷的地址，問及她母親何時回家，琳只淡淡地說：「也許不回來了。」我沒有追問是誰的決定，答案並不重要，重要的是，露意絲已經回不了家了。

我的另一名朋友也正面臨相同的困境，她丈夫的失智症 不斷惡化，女兒堅持把父親送進失智症照護中心。朋友說：「如果先生知道是我簽字讓他久居在那裡，一定會覺得遭到背叛。」但她自己的健康也亮起紅燈，還能有什麼選擇呢？

當人失去了自理能力，依賴就成了必然，許多事便不得不任人安排。被迫做出決定的，有時不只是長者本人，也包括那些愛他的家人。不再住在自己家中，尊嚴未必消失，卻難免變得脆弱，也必須一面告別，一面安放漂泊的心。

我想起昔日露意絲坐在臨窗餐桌旁，每當我經過時向我招手的模樣，如今只剩下緊閉的窗簾。當手中的鑰匙不再能開啟熟悉的門鎖，家便被留在身後，只能在回憶中重返。接受無常是晚年的課題，面對不能改變的現實，人不得不重新安放自己，也讓家人從愧疚與不捨中慢慢走出來。

向晚的斜陽拉長了我的身影，走在回家的路上，一顆心懸著，風忽然變得有些涼。