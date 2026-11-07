AI摘要 文章摘要整理： 作者在中秋節與家人造訪iFLY室內跳傘館，巧遇一位80歲生日的老奶奶勇敢飛行，並以惦記愛犬萊西的幽默話語，留下溫暖感人的一幕。

經過波特蘭（Portland）二一七號高速公路的時候，我總是不經意間瞥見一棟標著iFLY字樣的建築，字母前面還有一個展臂而飛的小紅人的獨特標誌。

好奇地了解了一下，才知道這裡是一家以室內跳傘（Indoor Skydiving）為特色的運動場館。場館中央有一座大型透明垂直風洞，高速而穩定的上升氣流將人托起，使身體懸浮在空中。這樣一種安全又好玩的「簡易跳傘」，中秋 節到了，我決定和家人一起去體驗一番。

在前台，一名精瘦、幹練的小個子年輕人接待了我們。他說，他也兼做我們的教練。每個人首先要秤重，估計是看所需風量的多少。風洞在二樓，我們去樓上等他，順便觀摩前面一批人是怎麼飛的。

一會兒，我們的教練帶了一批人上來，居中互相攙扶著的似乎是一對老年夫妻，年紀都不小了，旁邊簇擁著的大人小孩應該是他們的兒孫們。正在運轉的風洞裡，人的臉被吹變了形，身體左右搖晃著，老奶奶湊瞪大眼睛認真看著。

教練朝我們招手了，老奶奶淡定走了幾步，又回頭駐足看著大家。老爺爺拄著拐杖上前，輕輕拍了拍老奶奶說：「怕嗎？後悔還來得及。」老奶奶表情嚴肅，停頓了片刻，然後說：「如果我回不來了，請照顧好萊西。」

一時間，在場所有人都「哄」地一聲大笑了起來。旁邊一個小孩跑過來看熱鬧，問道：「誰是萊西？」老爺爺笑得咳嗽了起來，說：「她的狗。你們都看到了吧，她只惦記她的狗，根本就不在意我。」

教練帶著我們一行人去換衣服，耳塞、頭盔都準備好了，然後又被帶到一個小房間裡，教導飛行的基本手勢和注意事項。最後，教練問：「今天有人過生日嗎？或者是什麼特殊的日子？」老奶奶舉手：「今天我過八十歲生日。」

教練對老奶奶豎起大拇指，大家一起鼓掌，對著老奶奶喊：「生日快樂。」教練說：「奶奶，一定會讓您過一個有意義的生日。相信我，出發。」

大家陸續進入風洞的候飛區坐著，本來排在老奶奶前面的兩個人忽然心生怯意，起身排到了最後，老奶奶變成了第一個。我示意老奶奶要不要跟我們交換一下，老奶奶笑著擺擺手。

教練在風洞的門口等著，老奶奶起身過去，向風洞內從容地撲身下去。我看著她一身紅衣在教練的引導下張開四肢，向前向後，旋轉著，起伏著。風洞外圍觀的人群紛紛給她鼓掌打氣，朝著她比「真棒」的手勢。老奶奶在教練細心的保護下，在風裡向上飛去，紅色的身影鮮豔而明亮。

飛行結束後，老奶奶摘下頭盔，灰白的頭髮亂蓬蓬的，臉上卻泛著孩子一樣興奮的紅光。

老爺爺迎過去，笑著問：「怎麼樣？沒飛走是惦記著萊西嗎？」「當然。」她一本正經地點頭，又忍不住笑了起來，「不過現在不用擔心了，我回來了，可以回家了。」

雖然我不知道她為什麼會在自己八十歲生日的這天，選擇用飛翔來度過，但在中秋節那天下午離開iFLY的時候，我腦子裡一直晃動著她在高空中的模樣，紅紅的身影，在風洞裡升起、旋轉，又穩穩落下，像一片不肯隨著秋天老去的楓葉。