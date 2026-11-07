AI摘要 文章摘要整理： 作者誤把肩痛當成五十肩，自行復健未見效，後經核磁共振確認為旋轉肌全層小撕裂，打針後症狀大幅改善並恢復活動。

我年輕的時候就聽說有五十肩（frozen shoulder）這種病，是人到中年、五十歲左右容易患上的肩膀痛，可是一直沒發生在自己身上，也就沒有特別注意。如今我已是七旬老翁，最近居然得了五十肩，是完全沒想到的事。

今年一月底，我從加州 返回新澤西州 ，在舊金山 機場過安檢的小門時，身上不知何物觸發警鈴，安全人員要我去通過一台全身掃描機，旅客在內要做出雙手高舉抱頭的投降動作，然後機器進行一百八十度的掃描。此時我痛得根本做不出動作，安全人員看到我臉上痛苦的表情，甚是同情，就改為人工檢查我身上別的物件，讓我過關。

知道我肩膀不適後，很多朋友站出來分享親身經驗。有人說他們先是一側發病，不久後另一側也壞了，尤其是糖尿病患者，雙肩先後發病的機率很大。有人說他們的五十肩被中國針灸治好；也有人說針灸治不好。不管怎樣，他們都教了我幾個復健動作，最常見的是「爬牆」：病人用雙指交互前進來爬牆，爬得愈高愈好。當時我深信自己就是五十肩，便忍著痛天天照著這些方法練習。

因為三月、四月我都出門遠行，到了五月，我才有時間去看骨科醫師。醫師看了X光片，確認骨頭正常，就把我交給復健師。當時醫師問我要不要打一針類固醇馬上消炎止痛，但此藥會讓空腹血糖暫時飆高到兩百五十，我擔心對自己的糖尿病病情造成傷害，當場拒絕了。醫師的診斷書上寫著「肌腱炎（Tendonitis），可能是因為五十肩」，可見醫師當時並不確定我的病因。

我跟復健師努力了一個多月，沒有明顯進步。每次她都教我新動作，我還摸索出一套邏輯：一個動作如果做起來會痛，我就順著痛的方向做，彷彿愈痛才愈練得到位；如果不痛，要嘛動作無效，要嘛是我做得不對。

老婆看我毫無起色，覺得五月時骨科醫師的那一針應該打，復原才會快。中間我也看過家庭醫師，她也贊成打針。我有一名沒有糖尿病的朋友，肩痛六個月，醫師打了一針後，她的五十肩在一、兩個月內就痊癒了。

於是，我在八月時再次預約了骨科醫師，重新要求打針。醫師說距離第一次就診已過了三個月，肩膀狀況不明，不能說打就打，要求我先做核磁共振（MRI）檢查。但看到我當時連另一側肩膀也開始出現痛感，醫師評估後，決定幫我打了一針緩解症狀。

後來核磁共振結果出來，顯示我得的根本不是五十肩，而是「旋轉肌全層小撕裂」。醫師笑說，看到這個結果，全美國的骨科醫師都會建議開刀修補，但他認為不開刀也可以。他說自己從七歲起就有旋轉肌的毛病，也沒開刀，就是讓傷口慢慢復原。

令人驚喜的是，醫師說我先前打的那一針，不但把新發病的那側肩膀治好了，連原來的病灶也好了七、八成，簡直是奇蹟。至於復健，醫師說我每天到老人中心做體操就足夠了。經歷這番波折，我的肩膀總算治癒，現在在老人中心做操，我又能毫無困難地高舉雙手了。