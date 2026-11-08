AI摘要 文章摘要整理： 作者在家中觀察墨西哥油漆工工作，聯想到《給阿嬤的情書》中鄭木生的離散命運，並由此反思不同出身者在資源、機會與人生道路上的巨大差異。

我在屋裡看著電影「給阿嬤的情書」。電影中，鄭木生在暹羅的街頭騎著三輪車打工，妻子葉淑柔帶著三個孩子在潮汕的家鄉等候，他們一家人的遭遇讓我心疼不已。而窗外，在音樂聲中，幾個墨西哥 年輕人正在油漆我們房子的外牆。

早上七點多，油漆工就前來上班了，開始用水沖刷外牆。女兒來到我的房間，一頭鑽進我的被窩，一邊抱怨說她靠街的屋子太吵了，無法睡覺。我說：「同樣的年紀，別人家的孩子那麼早起來上班，而我們家的孩子還躺在床上，為什麼呢？」她反問我：「為什麼？」我說：「因為妳命好啊。」

油漆工的領頭人是一個二十六歲的年輕人，叫卡洛斯。三年前，他曾經和他的父親一起來為我們油漆房子，我看他很聰明，做事幹練俐落，就對他說：「有一天當你有自己的公司時，記得在我們的雜誌上做廣告喔。」並送了他一份我們的中文雜誌。

這次他跟我說，明年就是他高中畢業十周年了，他很想做一點大事情，比方說成為一名房產經紀人。我對他說：「你需要有一個導師來指點你，告訴你怎樣進入一個行業、怎樣制定商業計畫、怎樣做預算。」我推薦給他一個網站，讓他可以找到義工導師。

跟這些油漆工相比，我們的孩子一出生就有父母的經驗和資源為他們引路，有機會去接受高等教育，擁有正當的職業，走一條順利的坦途。而這些墨西哥年輕人，也許是透過各種途徑來到美國的，他們的父母也許連英文都不會說，無法在職涯上給予指導，只能靠他們自己去闖蕩；也許還有家人在墨西哥，需要他們寄錢回去。

卡洛斯帶來的兩個油漆工，一個叫丹尼爾，另一個名叫阿爾蒙多。兩個人身高差不多，身材都瘦瘦的，當他們穿上白色的工作服、戴上頭套，只露出一雙眼睛時，我真的很難分辨出誰是誰，所以每次我都兩個名字一起叫。我曾經請過四個年輕人搬家，把他們的名字記在本子上，其中一個認真地跟我說，這個很重要，稱呼他們的名字，代表著尊重。

我不會說他們的語言，但我會豎起拇指，表示對他們工作的讚賞，他們年輕的眼中便蕩漾著笑意。他們的英文也有限，有一次，其中一人敲門遞給我一支手機，上面寫著：「你能否把你的車挪個地方？」原來他們要油漆窗戶旁邊的牆面，而我們的車子正停在窗戶下面。

工作的時候，他們放著墨西哥音樂，鮮明的節奏讓人忍不住想跳起舞來。在西湖村（Westlake Village）這個安靜的社區裡，這樣大聲的音樂雖然顯得有些不協調，但我想，這來自家鄉的旋律，或許正帶給他們心靈的慰藉。

最後一天，我注意到他們留在牆邊的塑膠袋，裡面裝著幾片麵包。我給了他們一些小費，也許可以讓他們飽餐一頓。臨走時，他們不僅把我們與鄰居共用的矮牆油漆了，連花壇的側面也漆上了乳白色，讓房子的外觀煥然一新。

從鄭木生的年代到現在，這麼多年過去了，依然有很多年輕人離鄉背井，去異國他鄉尋找更好的生活；而在遠方，有人在掛念，有人在等待，就像家鄉的葉淑柔和孩子們思念著鄭木生一樣。