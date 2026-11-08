＊可選用 作者鏡頭中的金門大橋。（圖／作者黃棟洲提供）

AI摘要 文章摘要整理： 本文描寫作者在提布隆海岸晨遊，靜看霧中的金門大橋，並由橋前橋後的景色對照，追憶當年跨橋赴矽谷的青春與人生變化。

鏡頭裡，舊金山 的高樓鱗次櫛比，巍然聳立於濛濛雲氣中，海天遼闊悠遠，偶有成群水鳥橫過鏡頭前。當我正專注於拍照時，耳邊忽有人說：「前面風景更美。」我起初未加理會，再抬起頭時，那人牽著一隻白狗已經走遠。遠遠地，有一個人沿著海岸慢跑，海堤邊，兩、三個行人手持咖啡杯漫步，提布隆（Tiburon）多數商家尚未開始營業，這是個悠閒的早晨。

沿海岸步道前行，左側，一排小洋房正對著海灣；右側，海浪輕拍著岸邊的防波石。轉過幾個彎，忽覺海面漸漸晴朗，水面泛著微波，晨光照之，波上光影縱橫。步道盡頭，剛才說話那人靜坐在岸邊的長椅上，白狗乖巧地蹲在他的腳旁。他們都專注地望向海面，只有當自行車身後經過時，白狗才會回頭看看我。我沒有打擾他們，只站在後面，享受這一片靜謐。

金門大橋（Golden Gate Bridge）橫跨海灣，海面滿布薄霧，大橋若蒙上一層輕紗。兩座橋塔，高聳天際，隔海對望。塔間的纜索從高處畫出一條長長的弧線，橋身懸掛海面之上，遠遠望去，輕盈柔美。近處草坪深綠，遠處海水碧藍，有輕舟白帆，滑過水面，幾隻水鳥前後相隨，而大橋靜靜懸在薄霧之中。鏡頭框住它們的美，它們似乎與世隔絕，我久久望著鏡頭裡的景色，卻沒有按下快門。

橋的後面是被晨霧遮掩的繁忙市區，起伏的坡道上，層層疊疊的房屋若隱若現。更遠處則是矽谷（Silicon Valley），幾十年前，我曾跨過這座橋，投入矽谷求職，猶記當年驅車駛過大橋時，腳下是深不可測的波濤，頭上是高聳入雲的橋塔，而眼前則是茫然未卜的前程。

多年來，我常常從不同的角度欣賞這座大橋：或在擁擠的車流中，從高樓間隙窺見橋塔的一角；抑或是疾馳於高速公路時，看著它匆匆掠過窗前的身影，這是我初次從另一側的海岸靜靜地欣賞它，晨霧漸漸散去，大橋不慌不忙地呈現出橋身的曲線。幾十年後再看，它竟有了當年未曾留意的沉靜柔美，而我已是兩鬢如霜。

當年過橋，竟不曾好好看看遠處的山巒與海岸，如今倒不急著走了。我放下相機，在旁邊的空椅上坐下，那人從長椅上慢慢起身，牽著白狗正要離開，我們四目相視。他側身用手指著那片海，再看看我，似乎在說：「沒錯吧，這景色多美。」我向他豎起大拇指，他笑著點點頭，緩步離去。