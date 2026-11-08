AI摘要 文章摘要整理： 作者一行人在肯亞追尋「天河之渡」未果，轉境時卻遭黃熱病證明爭議與疑似索賄的檢疫官刁難，最終靠堅持與協調脫困。

早就聽說東非有世上最震撼的動物大遷徙，今年八月，我和太太約上幾位朋友一起奔赴肯亞，先進桑布魯（Samburu），後入馬賽馬拉國家公園（Maasai Mara National Reserve）。

第一天看到的多是零星的小鹿、斑馬、鴕鳥和小羚羊（dik-dik），第二天便看到了成群的大象、斑馬、角馬和鳥類，第三天更看到了多種動物混雜的群體。

第四天去看最精采的天河之渡，不料撲了個空。為了完成人生清單上的這一項，我們急著想去馬拉河（Mara River）對岸的坦尚尼亞碰碰運氣。

過境的第一關是肯亞海關檢查黃熱病疫苗 接種證明，我們遞上事先準備好的材料，便被引到簽證窗口的長隊，卻發現與我們同行中一對夫妻一直在檢疫室裡沒出來。不一會兒，檢疫官帶著這對夫妻急匆匆過來，把我們一行七人全部帶回檢疫室。

進屋後，檢疫官面色凝重地宣布，我們的黃熱病疫苗豁免證明不被接受。根據世界衛生組織的規定，我們必須從他那裡購買肯亞官方認證的黃卡，五十美元一份，否則不允許過境。

聽到這番話，我們七人全愣住了。穿行於六大洲幾十個國家，從未在海關遇到過麻煩，沒想到首次到非洲，便被關在了海關檢疫室的小黑屋。

我們七人擠在狹小的房間裡，空氣沉悶得有些缺氧。誰會料到，還沒看到渡河角馬與水下鱷魚搏鬥的場面，倒先經歷了面對陸地鱷魚的無奈。

重壓之下，我們七人的意見出現了分歧。主和派建議繳錢了事，否則精心規畫的「天河之渡」行程有可能泡湯；而主戰派堅持據理力爭，我們是嚴格按照肯亞的國家規定，由醫師開具了正式豁免證明，難道奉公守法還有錯了？

於是，主戰派積極上前與檢疫官交涉，主和派則私下商討有無替代之法。檢疫官見我們不服軟，便讓助手找來一名當地的中文翻譯，想勸服我們。翻譯有模有樣地解釋了兩句，便同情地悄悄告誡我們，檢疫官就是想要錢。

此話讓我們怒從膽邊起，國家公職人員怎麼能公開索要「買路錢」？同時，我們也更有了底氣，一邊和檢疫官交涉，一邊給旅遊公司打電話尋求幫助。僵持了一會兒，一直板著臉的檢疫官突然無奈地揮了揮手，讓我們通行了。

出門後，我們相互擊掌慶賀順利走出「小黑屋」。走出肯亞和坦尚尼亞共用的海關大廳，大家都很慶幸在壓力面前保持了理性與節制的勇氣，完成了一場橫亙於人間煙火與規則博弈的心靈之渡。

此次小黑屋的遭遇，讓我們認識到了人間的光怪陸離，這種經歷能讓我們在領略自然界的美好風光時，坦然接納旅途中的陰暗與瑕疵。世界雖不完美，但依然值得跨越千山萬水去擁抱。小黑屋關不住光明，邪惡終將敗於正義。