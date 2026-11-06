AI摘要 文章摘要整理： 作者在賓州展開廊橋尋訪之旅，歷經迷路、斷訊與飢餓，最終找到古老仍可通行的哈森普拉格廊橋，並在旅程中感悟慢工與堅持的價值。

前陣子有一趟賓州 之旅，出發前，我列了一張清單：六座廊橋（covered bridge）、六個地址。那不是景點名單，比較像一份尋寶地圖。只是我沒想到，第一座橋，就讓我迷了路。

第一站到賓州首府哈里斯堡（Harrisburg）。市區歷史古蹟林立，建設頗具規模，卻氣息奄奄。這首府像一位落寞的貴族，衣著體面，口袋空空。我們把車停到城市島（City Island），走過黑色鑄鐵的人行橋，越過寬闊的薩斯奎哈納河（Susquehanna River）。河風涼爽，橋影倒映水面，沿著河濱公園走了一趟。

午後，正式展開廊橋追尋。賓州的廊橋數量冠全美，現存約有兩百一十三座。

第一座，紅廊橋（Red Covered Bridge）。GPS將我們帶到一條名為「紅橋路」的盡頭，前後左右、極目遠眺，就是不見橋。更不妙的是，手機訊號在此徹底斷絕。我們困在荒野森林內、玉米田之間，仍在找路，時間開始催促，飢餓開始鬧胃，路過的車輛問需不需要幫忙，「油夠嗎？」我以安撫的口吻回：「夠的。」我憑直覺一路向北開，卻像一隻迷路的鴿子，靠著地磁導航，方向感在此比科技可靠。

終於，朋友的手機接收到訊號，GPS活了，像黑暗中浮現的螢火。我們先加油，再吃飯。路邊的小餐廳County Line Restaurant氣氛溫馨，服務親切，飢腸轆轆下，我們點的鄉村家常菜，味道出乎意料地好，又便宜。在陌生的荒野小鎮，我們像是被善意收留。

有了訊號與體力，我打算再試一座地址明確的廊橋。這回，目標是哈森普拉格廊橋（Historic Hassenplug Covered Bridge）。GPS帶我們駛在蜿蜒的鄉間小路，穿過米夫林堡（Mifflinburg），最後在布法羅溪（Buffalo Creek）旁停下來——橋，就在那裡。全車歡呼。

哈森普拉格廊橋建於一八二五年，是賓州最古老的廊橋，也是全美仍在通行中最古老的廊橋之一；伯爾拱桁架結構，八十英尺長，木銷與鐵螺栓固定，所有構件彷彿都帶著兩百年前的溫度。我在橋頭站了很久，慢慢走過橋身，聞到厚實的木頭氣味，感受車輛通過時橋身的震動與聲音，手掌觸摸橋身，粗糙、冰涼，像摸到時間的表面。橋下河水湍急清澈，襯托橋影。身為土木人，站在一座兩百年的木橋前，像後輩見到祖師爺，心裡有種安靜的激動。

這座橋至今仍在發揮功能，行人、車輛皆可通行，車輛限重六噸。最讓我動容的是：有人維護它、使用它，願意讓它繼續存在。它不是古蹟，是活著的路。

傍晚入住一間農場改建的民宿。白髮蒼蒼的老主人，開著一台比我還老的拖拉機，反覆在碎石車道上來回輾壓。我看了忍不住說：「這樣做，沒效率。」他笑著說：「我正在用hard way for the driveway（用最艱難的方式鋪車道）。」這句話不僅押韻，更讓我細細品味。人生有些事，也許就是要用最慢的方式、最傻的堅持，完成最必要的事。

夕陽將農場染成金黃，玉米田廣闊，倉庫樸拙。我坐在門廊上，回想這一天：追尋、迷路、斷訊、飢餓、尋獲。追尋廊橋教會我的是，有些路，GPS走不到，得靠一點不肯放棄的傻勁。