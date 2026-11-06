AI摘要 文章摘要整理： 作者回顧多年美台往返經驗，卻在一次返美途中因夕陽引發鄉愁，進而思索故鄉、歲月與歸屬的意義。

去年因朋友有事，我曾於當年八月及十月由美東兩度返台，予以協助。這也不是我第一次這樣來去匆匆地往返美台兩地，我因服務於航空公司之便，較一般人更為頻繁地穿往返兩地。退休 後我每年必往大陸一遊，而台北更是中轉站。

對我而言，來去雖不能說像是去打醬油那樣方便，畢竟也只不過是十四小時的飛行距離，而每次的離到都是滿心歡喜、輕裝上陣，無牽無掛地踏上旅程。

但不知是何原因，這次由台返美時，當我坐在候機大廳時，望著窗外那一輪豔紅的夕陽，心中毫無來由地升起一股傷感。頓時間，那「日暮鄉關何處是，煙波江上使人愁」的思緒，占據了我整個大腦，而我幾乎是最後登機的那個人。

在返美途中，我一路思考著，我是何時開始變得如此多愁善感的人呢？是否因時空迅速轉換而產生迷失感，或是因「訪舊半為鬼」，相知有幾人的失落感？我想，更甚之的可能是因年歲已大，思想變得脆弱。念及我這片搖搖欲墜的殘葉，將來歸落何處，尚無定論的惶恐，造成的思緒不定，諸多原因難以定論。千思萬想，毛病可能是出在對「故鄉」的定義含混不清而所致。

由美回台時，有一種熟悉又陌生的感覺，畢竟那是我青年時成長和茁壯的地方，是一個充滿了歡笑和淚水的地方。熟悉的是深埋於心中的地名依舊，而陌生的是，景物已異，已追不回舊時的記憶，彷彿對號無法入座，失落感油然而生。

然而由台返美後，卻有一種放鬆和親切感，到底也在這裡落地生根地活了超過半個世紀，其中的酸甜苦辣更是道不完、說不盡。

目前暫且因身體健康，往返美台兩地尚不覺得有何不便之處，且來去均無時差之苦，只是不知如此這般的景象能維持多久，因為終究是人無千日好，花無百日香。

我想，在我同輩人中，有許多人與我的處境相同，也會面對類似的苦惱。每當飛機著陸後，心中總會自問道，我此行到底算是歸人，抑或是過客？真的是心有千千結呀。我想最後還是引用白居易的半首詩來替我自己解個套吧：「去國故非樂，歸鄉未必歡，何需自生苦，捨易求其難」。