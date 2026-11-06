AI摘要 文章摘要整理： 本文透過資深教師朱蒂從受敬重到病休遭排擠的轉變，寫出校園權力、世代更替與職場冷暖，並讓敘事者意識到自己的處境。

開教職員會議時，一張慰問卡傳到我的面前，打開一看，是同事們要寫給朱蒂的，原來朱蒂進了醫院。朱蒂教美國歷史，我教微積分，兩個學系風馬牛不相及，幾乎沒有機會碰面。一次上廁所，碰到一個來代朱蒂課的代課老師，才知他已代她的課整整幾個月了。我不知朱蒂怎麼了？學校當局為個人隱私，不洩漏任何訊息，原來她是病了。

當年我來到A高中執教時，朱蒂已經在那裡教了很多年，是學區 極負盛名的AP美國歷史教師。朱蒂是白人，每天總是一襲長袖襯衫加上長裙子，非常得體，只是不苟言笑，很少見到她和同事們閒聊。學校當局似乎也很忌憚她，每次開會，她一發問，校長和副校長們都全神貫注、小心翼翼地回答。

多年前，學區撥款把圖書館前的大停車場改建為兩層教學樓，校長當時宣布，教學樓落成後，數學系優先搬進去，剩下的教室留給其他想搬進去的科系。想不到教學樓完工時，校長剛好離職，新來的校長卻規定，科系想搬進去，得先進行申請手續。

數學系主任質問為何學校不守諾言，校長說：「那不是我的承諾。」朱蒂站起來幫腔：「假如我是州長，簽署了議會通過的法規，我卸任後，新州長可以不承認嗎？」校長回答：「別把這事政治化，我只是為了公平起見。」數學系賭氣不申請，結果社會系趁虛而入，只有朱蒂一人抗議，依舊留在自己的教室，拒絕與社會系同事搬進新樓。

一次，學校在運動場舉行地震演習，我被安排和朱蒂在一起，我問朱蒂：「妳原來三班AP美國歷史，為何現在只剩下兩班？」她搖搖頭：「學生愈來愈不像樣，所以我把懶惰的淘汰掉，轉到普通美國歷史班。」她話鋒一轉：「你知道嗎？你是我的偶像。」朱蒂算是我的前輩，我受寵若驚。她解釋：「你的微積分學生也有懶惰的吧？但你每年的AP考試通過率，比全國的平均率還高出十幾個百分點。我多希望能和你一樣。」

今年暑期，副校長找我談話：「新學年我們可能要多開一班AP微積分，我詢問了系裡的教師，沒有人願意接手，他們不想增加額外備課。但我擔心的是，可能學生只願修你的課。」我告訴她，如沒辦法，就分散到我的班裡去吧。她說：「希望你別那麼早退休。」上個月，教委和學區總監來校探訪時，也對我這樣說。

今年開學，校長介紹新來的歷史教師時說：「亞倫是來取代朱蒂的，朱蒂終於辭職了。」副校長笑著說：「朱蒂還曾是我的歷史老師呢，我們終於解決了這難題，大家鼓掌來慶祝呀！」大家似乎因能擺脫朱蒂而高興。我旁邊的同事也竊竊私語：「是呀，都八十多歲了，占著位子，年輕的怎麼進來？」有幾人還有意無意地轉過頭望著我笑，我如坐針氈。

歷史終究要翻篇，從一個仗義直言、敢和校長叫板、負盛名的AP美國歷史教師，到因重病請長假而變成累贅被嫌棄，竟然是這麼輕易快速。我終於明白「進退」的道理，一旦他們能找到適當的人選，朱蒂的下場就是我的借鏡。