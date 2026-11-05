AI摘要 文章摘要整理： 作者以窗台上一盆多年綠蘿為線索，寫它在搬家、四季與情緒低谷中默默生長，並由此體悟不張揚卻持續向上的生命力量。

我在紐約曼哈頓 的公寓裡，窗台上放著一盆綠蘿，已經很多年了。

剛買回來時，不過幾根細細的藤蔓，插在一個淺淺的花盆裡，葉片薄薄的、嫩嫩的，我隨手把它放在窗邊，想起來就澆點水，也沒有特別照料。可它卻像知道怎麼過日子似的，不聲不響，一年一年地往上長，偶爾澆水時，才發現它又抽出了幾片新葉，嫩綠得發亮。

這些年，我搬過幾次家，也換過幾處窗景，家具換了，窗外的風景也變了，窗台的位置卻始終為它留著。綠蘿的根系愈來愈密，藤蔓沿著牆角悄悄伸展，有的垂落下來，有的順著支架慢慢向上。它不聲張，也不催促，只是一寸一寸地生長。

它始終是綠色的，盛夏時綠得濃烈，寒冬裡綠得沉靜。陽光充足時，它把光鋪滿整片葉子；陰雨連綿時，它也安安靜靜守著自己的顏色。風從窗縫吹進來，葉片輕輕搖晃，像是在和時間說話。

綠蘿很好養，一截枝條，插進花盆裡能活；剪下來放進清水裡，過些日子，莖節間便長出細細的白根，照樣抽出新葉。幾年下來，一盆變成了兩盆，兩盆變成了三盆，已經繁殖出了六、七盆。有的放在家裡的不同角落，有的送給了朋友。它們都來自窗台上最初的那一盆，卻各自安靜地生長著。

有時候藤蔓長得太快，已經垂到了窗台下面，我捨不得剪掉，只輕輕把它繞回來，讓它順著花架繼續向上攀。每隔一陣子，我都會拿起小噴壺噴一噴葉子，再用濕布一片片擦乾淨。灰塵擦去以後，那層綠色一下子亮了起來，整盆綠蘿彷彿重新醒了一遍。

有一陣子，我的生活並不順遂，心裡像壓著一塊石頭，做什麼都提不起精神。那天傍晚，我獨自坐在書房窗前，目光慢慢落到那盆綠蘿上。

它還是原來的樣子。葉片平展，脈絡清晰，綠意從根部一直延伸到枝梢。沒有因為季節改變，也沒有因為無人留意而停止生長，只是一天天安靜地綠著。

看著它，我忽然覺得，人有時候也該像它一樣，不慌，不急，把眼前的日子慢慢過好。

它從未開花，卻從未失色。年輕的時候，總以為花開才算絢爛。後來才明白，有些植物，一生不開花，也一樣活得豐盛；有些人，一生不張揚，也一樣值得敬重。

如今，它的藤蔓比當年粗壯了許多，根系早已在盆土裡盤結交織。歲月沒有在它身上留下多少衰敗的痕跡，只留下愈來愈深的色澤。

每天清晨拉開窗簾，第一眼總會落在它身上。那一抹綠色靜靜地映在晨光裡，像一口清新的空氣，把夜裡的紛雜一點一點驅散。傍晚歸來，屋裡還沒有開燈，它依舊在那裡，不驚不擾，安靜地陪著我。

我愛護它，並不是因為它名貴，而是因為它見證了我的歲月。它知道我搬過幾次家，也知道我經歷過怎樣的歡喜與低落。它的根鬚在泥土裡慢慢伸展，我的心事也在歲月裡慢慢沉澱。我們彼此沉默，卻又彼此明白。

有時候我想，人若能像它一樣，不論身處何處，都守住心裡的那一抹綠色；經歷風雨，依然認真生長，不慌不忙，把平凡的日子過得枝繁葉茂，這一生，也就豐盛了。